Rusia 2018: Selección de Dinamarca anuncia convocados para amistosos

A menos de 90 días para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 los equipos van anunciando los convocados para los amistosos internacionales, esta vez le tocó a Dinamarca.

Dinamarca se ubica en el grupo C del Mundial de Rusia Fuente : EFE

El país de Dinamarca se alista para jugar ante Panamá y Chile en dos amistosos preparatorios para el Mundial de Rusia 2018. Para ello, el entrenador Åge Hareide llamó a 25 jugadores, entre ellos a su estrella danesa, el volante del Tottenham inglés, Christian Eriksen.

Una de las novedades en la convocatoria en Dinamarca fue la inclusión del lateral del Real Betis, Riza Durmisi. Al futbolista se suman Nicolai Boilesen y Jonas Knudsen, que juegan en la misma posición que aquel, en una convocatoria en la que también figuran otros dos jugadores que compiten en la liga española: el central Simon Kjær (Sevilla) y el extremo Pione Sisto (Celta).



Durante la presentación de la lista, el seleccionador Åge Hareide admitió que tiene dudas en el lateral izquierdo, de ahí que haya convocado a hasta cuatro jugadores que pueden actuar en esa posición, y en el ataque.



Dinamarca no podrá contar para los amistosos con dos de los centrales que más ha usado Hareide en su etapa en la selección: Andreas Bjelland (Brentford) y Jannik Vestergaard (Werder Bremen).



La selección danesa -que jugará en el grupo C del Mundial contra Francia, Australia y Perú- se enfrentará el día 22 a Panamá en Brøndby, a las afueras de Copenhague, y cinco días después jugará contra Chile en Aalborg (oeste del país).



LISTA DE CONVOCADOS



Porteros: Kasper Schmeichel (Leicester), Frederik Rønnow (Brøndby), Jonas Lössl (Huddersfield).



Defensas: Simon Kjær (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias "Zanka" Jørgensen (Huddersfield), Riza Durmisi (Betis), Jens Stryger Larsen (Udinese), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (Copenhague).



Centrocampistas: Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist (FCK), Lasse Schöne (Ajax), Christian Eriksen (Tottenham), Lukas Lerager (Burdeos), Mike Jensen (Rosenborg).



Delanteros: Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta), Andreas Cornelius (Atalanta), Yussuf Poulsen (Leipzig), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Viktor Fischer (Copenhague), Martin Braithwaite (Burdeos). EFE