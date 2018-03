Rusia 2018: Sergio Agüero se confiesa antes del Mundial

Sergio Agüero ha marcado 30 goles en 35 partidos con el Manchester City en la presente temporada.

Sergio Agüero es uno de los delanteros argentinos más importantes en Europa, pero en la selección de su país no ha mostrado el mismo nivel. El 'Kun' Agüero no destacó cuando vistió la 'albiceleste' y la crítica en su país no se hizo esperar.

Agüero tiene un clavo por sacarse y sabe que el Mundial de Rusia 2018 es una oportunidad que no puede desperdiciar. El delantero contó: "Este podría ser éste mi Mundial. Las cosas me están saliendo muy bien. Debería seguir está línea”. El delantero vive un excelente momento en el Manchester City y esto valió para regresar a la selección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Argentina vs. Italia EN VIVO ONLINE TyC Sports por amistoso internacional previo a Rusia 2018

El ‘Kun’ agregó en Óle: “ Todos los que estamos acá ya no tenemos miedo. Ya sabemos que es diferente. Ya sabemos que éste es nuestro Mundial. Nuestra cabeza es dar todo lo mejor en este. Por la edad no va a ser fácil llegar al próximo”. Agüero jugará el mundial con 30 años.

Sergio Agüero comentó que no descarta seguir en la selección después del Mundial: "Sé que después el técnico decide el que esté. No sé qué va a pasar luego. Si te llaman no podés decir que no. Críticas va a haber y es normal en el fútbol. Está en nosotros, cada uno se tiene que cuidar al máximo”.

NO TE LO PIERDAS: Atlético de Madrid y su as bajo la manga si se va Antoine Griezmann

Por lo pronto, el ‘Kun’ Agüero no podrá jugar los partidos amistosos con Argentina. Sin embargo, el delantero continúa en la concentración del equipo, ubicada en Manchester. Será la misma ciudad en la que se jugará el partido ante Italia.

EL DATO:

Argentina jugará este viernes 23 ante Italia (2:45 pm. Hora peruana) y contra España, este martes 27 (2:30 pm. Hora peruana).