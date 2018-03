La selección de México sigue en busca de su mejor nivel para Rusia 2018 y Croacia quiere recuperarse luego de la derrota ante Perú.

México vs. Croacia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Univisión TDN: Amistoso por fecha FIFA.

México quiere mejorar su participación en los últimos mundiales y para eso eligió a Croacia como rival para su preparación. El partido será este martes 27 de marzo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 9:00 pm (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Univisión TDN.

El Grupo F, del Mundial, donde quedó la selección mexicana, es complicado, porque chocará con dos selecciones europeas (Alemania y Suecia). Esa fue la razón por la que jugaron ante Islandia y ahora enfrentarán a Croacia. Ambas selecciones con parecido futbolístico y que servirán mucho a Juan Carlos Osorio, DT del 'tricolor'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México vs. Croacia: Davor Suker le envió un contundente mensaje a Juan Carlos Osorio

México goleó por 3-0 a Islandia, el último viernes, pero el resultado no convenció del todo por el bajo nivel futbolístico del equipo. Hay algunas cosas por pulir en el 'tricolor' y se espera que Hirving Lozano y Carlos Vela terminen por afianzarse en el equipo principal. En la defensa, Carlos Salcedo y Héctor Moreno son muy confiables.

En Croacia, el primer partido no resultó ser la mejor presentación del equipo, ni en el juego colectivo ni individual. Zlatko Dalic, entrenador de los ajedrezados, no podrá contar Luka Modric, Danijel Subasic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Marcelo Brozović y Nikola Kalinic.

NO TE LO PIERDAS: México vs. Croacia: Juan Carlos Osorio arremetió contra selección europea por colocar once alterno

Desde México se mostró algo de molestia por la decisión de su rival, de no jugar con algunas de sus máximas estrellas. Por lo pronto, Iván Rakitić y Mateo Kovacic serán los encargados de manejar el equipo croata en la búsqueda de ganar luego de dos partidos (empató con Grecia y perdieron con Perú).

Posibles alineaciones del México - Croacia

XI MÉXICO: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Carlos Salcedo; Andrés Guardado, Carlos Vela, Rodolfo Pizarro, Omar Govea; Oribe Peralta, Javier Hernández. DT: Juan Carlos Osorio.

XI CROACIA: Lovre Kalinic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Vredan Corluka, Iván Strinic; Mateo Kovacic, Iván Rakitic, Milan Badelk, Ante Rebic; Marko Pjaca y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.

Hora en vivo del México - Croacia

México Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 8:00 p.m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 9:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 10:00 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.

España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra: 3:00 a.m. (miércoles 28 de marzo)