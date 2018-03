Maradona: “"Lo único que queda es mejorar. Vamos Argentina, ¡siempre!" [INSTAGRAM]

Diego Armando Maradona como siempre, brindó un mensaje posterior a lo que sucedió con Argentina ante España. No destruyó, puso la mano y respaldó.

El respaldo de 'El Diego'. Creditos : Libero.pe

No importa cuando, siempre la voz de Maradona será autorizada desde el lugar que uno lo vea, hay que esperar que Argentina esté en la previo o después de un partido. Para poder percibir automáticamente una opinión, mención o saludo de ‘El Diego’ para su nación. Los millones de seguidores están esperándolo. A pesar de todo siempre es la referencia máxima del Fútbol Argentino.



Tras el 6-1 que se ‘comió’ Argentina contra España, porque tamaña humillación es un ridículo mundial. Así lo perciben en el país de Messi, desde la prensa y opinión pública quieren ‘matar’ al técnico. Sentenciando que si no estuviese el Mundial encima, ya se le hubiese echado a Sampaoli porque no es justo tamaña derrota.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Islandia: André Carrillo y su noble gesto con pequeño hincha peruano en Nueva Jersey [VÍDEO]



Pero ‘D10S’ salió enfrente, sin importar nada, se olvidó de todas rencillas y no criticó. Brindó el apoyo como ‘semi-dios’. Entiende del momento y el fútbol que vive su país.

"En este momento lo único que queda es mejorar. Vamos Argentina siempre", escribió en Instagram. El ‘Ídolo máximo de Napoli’ acompaña su texto con una gráfica del plantel que arrancó el partido ante la selección de España. Mencionando lo mismo en su cuenta de Facebook, siendo aún más viral. Y significativo para el plantel que comanda ‘El Hombrecito’.

NO TE LO PIERDAS: ¡ESO ES AMOR! Pareja de André Carrillo cantando el himno peruano con sus hijos gemelos [VIDEO]