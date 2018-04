Selección peruana: scouts alemanes e ingleses observaron a tres jugadores de la 'bicolor' en USA

Fue durante la gira en Estados Unidos donde Perú jugó amistosos con victorias ante Croacia e Islandia.

La selección peruana está de moda por su clasificación al Mundial de Rusia y no es novedad que durante sus partidos amistosos frecuenten cazatalentos. Por ello, en la gira por Estados Unidos, scouts alemanes, portugueses e ingleses observaron a tres jugadores de Ricardo Gareca.

Si, se trata de Edison Flores, Renato Tapia y Miguel Araujo. "Hemos estado en los amistosos de Estados Unidos y ha habido bastante presencia de scouts y gerentes deportivos de varios equipos de Europa. Aparte de Araujo, también han visto a Flores y Tapia. No podemos decir de qué equipo porque es una información confidencial, pero han ido scouts alemanes, de Portugal y de Inglaterra", reveló Carlos 'Chalaquita' González, representante de los mencionados jugadores a RPP.

Respecto al interés del Lazio por Miguel Araujo, actual jugador de Alianza Lima, el agente del jugador dijo que por ahora no hay nada formal. "Como agentes, siempre conversamos bastante con gente vinculada a los clubes y uno que otro intermediario. Pero, por ahora, no ha habido una conversación oficial o avanzada con alguien de Lazio. Todavía no hay ningún contacto directo con el club, cada uno tiene sus contactos pero hay que esperar el interés oficial para una negociación más formal", agregó el representante de jugadores.

Hay que recordar que Renato Tapia y Edinson Flores jugaron de titular ante Croacia e Islandia. Mientras que Miguel Araujo solo entró en el primer amistoso por Christian Ramos.

Perú se encuentra en el grupo C del Mundial de Rusia. Se medirá ante Francia, Dinamarca y Australia.