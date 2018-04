El increíble choque entre el ‘Burrito’ Ortega y Marcelo Bielsa después de ser eliminados [VIDEO]

Ariel Ortega hoy retirado, es ídolo en River Plate y terminó siendo muy querido por lo Argentinos en su Selección, esto debido a su talento y personalidad extravagante que derrocha siempre.

Existió una charla intensa entre ambos. Creditos : Lapagina12.com.ar

La historia que cuenta ‘El Burrito’ Ortega sobre la eliminación en 2002 fue increíble, mencionando los detalles que su ‘enfrentamiento’ con Marcelo Bielsa después de empatar y quedar fuera del Mundial frente a Suecia. Después de muchísimo tiempo se refirió a lo que pasó en aquel entonces, la relación no solamente terminó en base al fracaso. Quedó el respeto y todos están bien puestos ante Bielsa después de las más fuertes sensaciones.



“Teníamos un equipazo pero no lo sacamos adelante. El vestuario fue tan duro que pareció una puñalada, perder con Suecia nos dejó débil. Todos llorando, fue muy triste. Yo fui el primero que entró al camerino, lo vi a Bielsa abatido y no sabía que hacer, yo también estaba mal sin saber qué decirle. Le dije que muchas gracias por todo lo que nos dio, por las charlas. A lo que él (Bielsa) me dijo ¿Qué charlas si yo con usted nunca conversé?

Le conté a los pibes y me hicieron por lo menos ahí el asmereir”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE ESPN: Partido por la Liga española



Muy aparte del ‘roche de la broma que le jugó Bielsa, Ariel lo recuerda muy bien, siempre con las características de personalidad y profesionalismo. Catalogándolo de la siguiente manera:

“Bielsa fue de lo mejor que tuve. Un entrenador fantástico. Todos de esa camada aprendimos un montón, muy aparte de lo que pasó y la eliminación pronta”.

NO TE LO PIERDAS: Selección peruana: Cristian Benavente, la gran novedad de la Lista de 23 jugadores que irá a Rusia



Uno de los puntos más curiosos que marcó fue cuando ‘El Loco’ le dio precisas indicaciones:

“Me mandaba a correr a Roberto Carlos, imagináte (risas). Solamente esos partidos grandes y los tipos de jugadores que habían. Siendo un caso específico el de Roberto Carlos, porque prácticamente era un delantero. Después estaba toda la libertad del mundo, era cómodo, pero corría bastante, nos hacía trabajar”.



EL DATO:

Este fue el equipo que cayó eliminado en el año 2002. Estos jugadores fueron los que comandó Marcelo Bielsa.

12) Pablo Cavallero. 4) Mauricio Pochettino. 6) Walter Samuel. 22) José Chamot. 3) Juan Sorin. 5) Matías Almeyda. 8) Javier Zanetti. 10) Ariel Ortega. 16) Pablo Aimar. 7) Claudio López. 9) Gabriel Batistuta (Capitán)