Rafael Nadal, tenista español, anunció su alejamiento del Masters 1000 de Indian Wells y no disputará la semifinal ante Roger Federer. "Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Federer avanza a la final a pie", comunicaron los organizadores del evento en redes sociales.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn