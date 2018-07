Serena Williams vs Angelique Kerber EN VIVO: final femenina de Wimbledon 2018

La estadounidense Serena Williams y la alemana Angelique Kerber protagonizarán este sábado la gran final femenina de Wimbledon 2018, en un duelo que podría ubicar a la menor de las hermanas Williams en la historia del tenis. Sigue EN VIVO los detalles del duelo por el título.



Angelique Kerber es el último obstáculo para que la americana iguale los 24 Grand Slams de la australiana Margaret Courty termine con un largo sendero que comenzó en Nueva York en 1999 y que puede llegar a su meta con una Serena de 36 años, madre de una hija y posible campeona en Wimbledon.

Serena Williams llega tras vencer a Julia Goerges en semifinales por 6-2 y 6-4, mientras que Angelique Kerber dejó en el camino a Jelena Ostapenko por un doble 6-3.

En una edición llena de sorpresas y campeonas caídas, la alemana Angelique Kerber ha sido la única 'top 10' capaz de aguantar los envites. Como aspirante, tratará de alejar a Serena de la gloria.

"No he pensado en el récord de Court ni una vez", aseveró Serena, quien ha ganado en siete ocasiones el título en hierba de ese Grand Slam.

Es importante señalar que el duelo está programado para las 8 a.m. (hora peruana), aunque se espera que inicie a las 9 a.m. dado que el partido entre Nadal y Djokovic se reanudará.

Horarios Williams vs Kerber



Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 a.m. (ET) / 5:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Williams vs Kerber?



En Internet el duelo entre Williams vs Kerber, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.