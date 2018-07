Presidente de la Federación Peruana de Remo: "Vamos a suspender los entrenamientos por seguridad"

La Selección Peruana de Remo sufrió un robo este fin de semana cuando encontraba en plena concentración en la ciudad de Huacho de cara a los Juegos Panamericanos 2019. El presidente de la Federación de dicho deporte, José Carlos Spihlmann, habló sobre el hurto y aseguró que los entrenamientos han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

El mandamás de aquella disciplina acuática conversó con Radio Ovación y mostró su indignación por el atraco hacia los deportistas nacionales, los cuales la mayoría son menores de edad del Club de Regatas Lima y en cinco días viajaban a territorio europeo para disputar el campeonato mundial de remo.

PUEDES VER: Menores integrantes del Club Regatas y la Federación Peruana de Remo fueron víctimas de robo

"Vamos a suspender los entrenamientos hasta tener la seguridad de no sufrir ningún inconveniente más. Seis delincuentes con arma corta ingresaron de noche y por la poca iluminación es difícil de identificarlos", señaló el presidente de la FPR.

"Gracias a Dios todos los deportistas están bien pero terminaron con un susto terrible. La delincuencia no tiene reparos. Los chicos están dando la vida y tiempo para representar dignamente al Perú en remo han sido violentados. Habían menores que estaban en otro ambiente y que no han sido atacados, caso contrario a una parte de la selección de mayores", sostuvo.

NO TE LO PIERDAS: Deportistas peruanos iniciaron la cuenta regresiva para los Panamericanos 2019 [VIDEO]

"Hay un campeonato mundial juvenil en República Checa, esta es la base de entrenamiento para Lima 2019. La delegación viajó el jueves por la noche e iba a regresar el 28 aprovechando que estaban de vacaciones. No es fácil por el tema logístico porque hay que movilizar botes, comida, remos, por eso que solo se puede hacer en algunas ocasiones del año, no es viable entrenar todos los días allá. Ya no se entrena en La Punta porque se amplió el puerto y cambiaron las olas", agregó.

Por otro lado, manifestó que barajan otra opción para las prácticas, la cual sería en Ica. "Hace año y medio estamos luchando con COPAL para hacer una pista olímpica en la playa Puerto Viejo, si no la iniciamos en 15 días el plan B es la bahía de Paracas, pero es riesgoso por los vientos muy fuertes y hace muy peligroso el mar", concluyó Spihlmann.

EL DATO

José Carlos Spihlmann es presidente de la Federación Peruana de Remo durante el periodo 2017-2021.