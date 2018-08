Perú y Guatemala se enfrentan en el segundo partido por la Copa Panamericana de Vóley sub-23

Tras iniciar la Copa Panamericana sub-23 con el pie derecho, la Selección Peruana de Vóley enfrentará a Guatemala este miércoles a las 7:00 p.m. en las instalaciones del Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y Libero.pe.

Con los ánimos al tope, luego de vencer por 3 sets a 0 a Chile, el equipo liderado por Carlos Aparicio debe asumir su segundo partido correspondiente a la Copa Panamericana, enfrentando a las centroamericanos.

PUEDES VER: Perú venció 3-0 a Chile por la Copa Panamericana Sub-23

Sin embargo, Perú no tendrá una tarea sencilla pues las centroamericanas llegarán con la intención de borrar el mal episodio que pasaron en su debut del certamen al perder 3-0 ante Cuba.

NO TE PIERDAS: Carlos Aparicio aguarda buen debut hoy ante Chile en la Copa Panamericana U23

De conseguir un resultado a favor de Perú, la selección nacional estaría cerca de superar el cuarto lugar en la clasificación total, que consiguió en las últimas 3 ediciones. Aunque antes de pasar de ronda primero.

Cabe recordar que las pupilas de Aparicio confirman el Grupo A junto a Chile, Cuba, y su próxima rival, Guatemala. Mientras que el Grupo B es integrado por Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana.

#CopaPanamericanaU23 Victoria blanquirroja! 🇵🇪🙌🏻🎉

Perú 🇵🇪 3-0 Chile 🇨🇱 II (25-23; 25-21, 25-20)



Miércoles 15 7pm Perú vs. Guatemala

🎟 @teleticketperu General: S/ 10 - Preferencial: S/ 20



Ingreso libre para las academias pic.twitter.com/mPfuucwI1g — FPV.PE (@FPVPE) 15 de agosto de 2018

Perú vs Guatemala EN VIVO

Perú: Flavia Montes, Shiamara Almeida, Brenda Lobatón, Kiaria Motes, Diana de la Peña, Thaisa Mc Leod, Esmeralda Sánchez (Libero)

DT: Carlos Aparicio

Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores

Hora: 7:00 p.m

#CopaPanamericanaU23 Ya están a la venta las entradas en @teleticketperu #VoleyLovers desde este martes todos al Coliseo Bonilla #YoTeAlientoPerú



🎟 De martes a viernes:

General: 10 soles

Preferencial: 20 soles



🎟 Sábado y domingo:

General: 15 soles

Preferencial: 30 soles pic.twitter.com/DuHoLTeJU6 — FPV.PE (@FPVPE) 10 de agosto de 2018

Programación de la fecha:

Jueves 16



13:00 horas Chile vs. Guatemala

15:00 horas Costa Rica vs. México

17:00 horas Colombia vs. República Dominicana

19:00 horas Perú vs. Cuba



Viernes 17: Cuartos de Final

Sábado 18: Semifinal

Domingo 19: Final