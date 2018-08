Becky Lynch y su fuerte indirecta a Charlotte por la falta de oportunidades en la WWE

La WWE paralizó a todo el mundo el pasado domingo con el evento SummerSlam 2018 en la ciudad de Nueva York. Uno de los momentos más épicos de la jornada fue cuando Becky Lynch atacó brutalmente a su exmejor amiga, Charlotte, luego de que esta se lleve la victoria y se corone como nueva campeona femenina de SmackDown.

La luchadora irlandesa se cansó de ser la “niña buena” del roster y de ahora en adelante solo mostrará su lado oscuro en la marca azul. Esta semana ofreció una entrevista al medio “Gorilla Position” y no se guardó nada. Es que primero le mandó una ardiente indirecta a hija de Ric Flair y también criticó a la WWE por la falta de oportunidades.

“En 2017 tuve un combate en titular, y fue un combate a seis bandas en WrestleMania. No he recibido ninguna oportunidad justa. Soy la mejor del elenco tanto de Raw como de SmackDown y lo he demostrado una y otra vez, y aun así no consigo una oportunidad. ¿Por qué? ¿No soy lo bastante rubia? ¿Es eso? ¿Es porque no tengo implantes? ¿Es eso?”, sostuvo.

“Me tratan como a la hijastra pelirroja de la división femenina. Aun así, he demostrado que soy una máquina de hacer dinero, que soy la persona por la que la gente verá el programa, la que les importa, que quieren verme ganar. Y aun así me lo quitan siempre”, añadió una enfurecida Becky Lynch.

La famosa pelirroja fue la primera campeona de mujeres de SmackDown en el 2016, pero tras perder el título ante Alexa Bliss en TLC -el mismo año- no volvió a ser protagonista. Incluso es la que menos tiempo ha durado con el título; 84 días. Actualmente, la peleadora europea buscará obtener el cinturón en manos de cualquier sea posible.

“No entiendo por qué la gente me dice 'bien hecho' cuando llego a un combate con la intención de ganar un título y salgo de él sin un título. He estado esforzándome en la división femenina de SmackDown durante meses, y Charlotte solo aparece y le regalan una oportunidad titular, y cuando tenía el combate ganado, ella, tan oportunista como siempre, llega y me roba la victoria”, declaró.

“De nuevo, le regalan a ella el oro y a mí me dejan de lado. Así que vale, el público animó, ¿pero de qué sirve eso cuando no he logrado nada? Sigo teniendo un solo título mientras ella ha ganado siete, u ocho si cuentas el de NXT. ¿Se supone que debo estar satisfecha con eso? ¿Se supone que debo estar contenta? No es suficiente para mí”, agregó Becky Lynch al portal británico.

Becky Lynch hizo su debut en el roster principal de la WWE en el 2015 en Raw.