US Open 2018: Serena Williams estalla con el Juez de silla y lo llama ladrón y mentiroso [VIDEO]

La final femenina del US Open 2018 disputada entre Serena Williams y Naomi Osaka sigue dando que hablar. La tenista japonesa puede se puede convertir en la primera campeona de un Grand Slam en la historia del tenis.

Además, Serena Williams protagonizó un incidente durante el partido con el juez de silla al que acusó de ladrón y mentiroso luego de ser sancionada con un punto por recibir indicaciones de su entrenador (hecho que está prohibido por la ATP) y por destruir su raqueta tras estrellarla contra la cancha.

"Me levantó el pulgar y me dijo: ¡Vamos! Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso. Me debes una disculpa", afirmó Serena Williams.