Segunda División: conoce los equipos con posibilidades de lograr el ascenso

A seis fechas para el final de la segunda rueda del torneo de Segunda División, la expectativa de los clubes por lograr el ascenso se mantiene, ya que a diferencia del año pasado no solo el primer lugar tiene posibilidades de subir a Primera División.

Hasta el año pasado, solo el ganador del torneo reglamentario lograba el ascenso. Para esta temporada, los equipos que se ubiquen entre los siete primeros tienen posibilidades de ascender. Actualmente el campeonato lo lidera la Universidad César Vallejo.

El reglamento indica que quien finalice en primer lugar automáticamente habrá clasificado a la fase semifinal. Los clubes ubicados de la segunda a la séptima posición lucharán por los otros tres cupos para semifinales. La definición será el 2do. vs el 7mo., el 3ro. vs el 6to. y el 4to. vs el 5to lugar.

De los emparejamientos en semifinales saldrán los dos finalistas y el vencedor será el equipo que el próximo año se matricule en primera división. Los clubes que acaben segundo y tercero, disputarán con el segundo y tercer lugar de la Copa Perú por dos cupos más a la división de honor de nuestro fútbol en el 2019.

EL DATO



Al término de la fecha 24 los siete primeros son Vallejo (45), Cienciano (42), Hualgayoc (41), Unión Huaral (40), Carlos Mannucci (39), Juan Aurich (37) y Alianza Atlético (36).