Shawn Rhoden, de alcohólico depresivo a Mister Olimpia [INSTAGRAM]

Este fin de semana, el jamaiquino Shawn Rhoden logró coronarse Mister Olimpia y destronó a seis veces campeón Phil Heath quien defendía por sétima vez la corona. De esta manera, se convirtió en el culturista más veterano en obtener dicho título. Después de la victoria, dejó un mensaje motivador en su Instagram.

De hecho, el camino de Shawn no fue fácil, ya que se demoró al rededor de 10 años para poder en lograr la trasformación con la que se hizo ganador. Asimismo, tuvo problemas con el alcohol, pero con el tiempo su mentalidad cambió.

"Cada vez que alguien me dice que no puedo o no voy a tener éxito, me acuerdo de esta imagen. Hubo un momento en mi vida en que estuve en mi punto más bajo, era un alcohólico, estaba deprimido y tenía pensamientos suicidas después de la muerte de mi padre", escribió en su red social.

El físico culturista finalizó: "He estado en el infierno y he regresado. Bebía todos los días, el número de la pizzería estaba en el marcado rápido, y los pastelitos, cupcakes y bollos de miel se apilaban en mi mesa de noche"