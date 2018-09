Esto es lo que debes saber de la pelea entre Anthony Joshua y Alexander Povetkin por el título mundial

Otro gran combate de boxeo es el que aproxima. Anthony Joshua, campeón mundial de la categoría peso pesado en las divisiones WBA Super, IBF, WBO e IBO, se medirá ante su retador en WBA, Alexander Povetkin. El ruso de 39 años espera arrebatarle el cinturón a su par inglés y acá te contamos algunos detalles de la pelea.

El lance se efectuará este sábado 22 en las instalaciones del Wembley Stadium, en la capital de Inglaterra, Londres. En dicho escenario en abril del año pasado, Joshua retuvo su corona tras vencer al ucraniano Wladimir Klitschko por K.O. técnico. Si bien el inicio de la pelea dependerá de los detalles previos a la misma, se estima que ambos boxeadores saldrán hacia el ring alrededor de las 4:00 p.m. (hora peruana/10:00 p.m., hora de Londres). ¿Quién lo transmite? Por ahora el canal que tiene los derechos es Sky Movies Box Office, un canal de Sky Sports.

"No puedo esperar para volver al entrar al ring, fines de marzo (fecha de su última pelea) se siente mucho tiempo ahora. Povetkin es un reto serio para el que me he preparado meticulosamente. Él tiene un gran linaje (como boxeador) y solo un tonto sobrestimaría lo que él puede hacer en el cuadrilátero", ha expresado Joshua.

Por su parte, Povetkin ha señalado que "la batalla por el título mundial siempre ha sido mi objetivo. Peleé por tener el momento de estar frente al más fuerte del mundo y el 22 (de septiembre) tengo mi oportunidad. Joshua tiene cuatro cinturos y yo quiero todos ellos. Estoy encantado de que nuestra pelea finalmente se realice, el encuentro de dos campeones olímpicos está destinado a ser un evento asombroso".

EL DATO

Joshua registra 21 peleas en su historial y no perdió ninguna. Ganó 20 por K.O. técnico y una por decisión.