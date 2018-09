UFC: Valentina Shevchenko se enfrentará a Joanna Jędrzejczyk por el cinturón Peso Mosca en el UFC 231

No la tendrá nada fácil. La peruana Valentina Shevchenko se verá cara a cara contra Joanna Jędrzejczyk por el título mosca del UFC el 8 diciembre próximo. Nuestra compatriota irá en búsqueda del cinturón por lo que ya palpita su duelo con la peleadora polaca.

Fue el mismo Dana White quien confirmó la pelea de Shevchenko, que llegará a esta pelea tras vencer a Priscila Cachoeira en su regreso a la división de Peso Mosca en el UFC Fight Night Belém. Previamente, la peruana iba a enfrentarse a Nicco Montaño, pero al cancelarse la pelea, fue despojada de su cinturón.

La polaca Joanna Jedrzejczyk, no será un rival accesible ya que fue campeona de la división paja (52 kg) en el 2015 y tuvo cinco victorias consecutivas. Pero el año pasado, en el mes de noviembre, perdió su cinturón al perder por K.O. ante Rose Namajunas.

Ahora, Jedrzejczyk reapareció en julio de este año venciendo a Tecia Torres y ascendiendo a la disivisión mosca, lo que le valió para que se mida ante Valentina Shevchenko en Toronto.

En campeonatos de Muay Thai ya se han enfrentado, donde la nacionalizada peruana derrotó a la polaca no una, sino tres veces, entre el 2005 y 2008. Eso sí, esta será la primera vez que choquen en una jaula de MMA.

Se espera que el UFC 231, que se desarrolará en el Scotiabank Arena en Toronto, sea estelarizado por una pelea titular entre el monarca Peso Pluma, Max Holloway, y el retador invicto Brian Ortega.

OFFICIAL! @JoannaMMA meets @BulletValentina for the flyweight strap at #UFC231 in Toronto Dec. 8! pic.twitter.com/wZ6geXV6OL