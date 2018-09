Floyd Mayweather presume de sus "músculos" a sus fans y provoca a Manny Pacquiao | FOTO

Floyd Mayweather es un hombre de negocios y sabe la fórmula perfecta para promocionar sus combates. Ahora, el boxeador estadounidense ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) para mostrar los resultados de su primera semana de entrenamiento. 'Money' trabajar arduamente para la pelea que sostendrá contra el filipino Manny Pacquiaco en diciembre de este año.

"No está mal para una semana de entrenamiento", escribe Floyd Mayweather en la fotografía que publicó en sus redes sociales. La imagen cayó bien a unos, mientras que para otros, no, y le desearon lo peor para su combate contra Manny Pacquiao quien, por su parte, decidió no caer en el juego de su rival y concentrarse en sus propios trabajos en el gimnasio.

La revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao ocurrió tres años después (2015) de la polémica victoria del estadounidense, ya que para muchos fue el filipino quien debió ser declarado ganador de la llama 'Pelea del Siglo'.

En dicha pelea, Floyd Mayweather también salió ganador en la bolsa con 220 millones de dólares sobre los 100 millones que consiguió Manny Pacquiao. Nada mal para ambos púgiles.

Tras esto, Floyd Mayweather tuvo dos combates que lo llevarían a lograr el récord de 50 peleas invictas: frente a su compatriota Andre Berto y el irlandés Conor Mcgregor, pelea especial declarada como la 'Batalla de los Millones'.

Por ahora, se sabe que Floyd Mayweather culminará los detalles de su preparación para el choque ante Manny Pacquiao en Tokio, Japón, donde, posiblemente, tenga una pelea de carácter amistoso.

"Sé que todos se enteraron de la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, pero antes de la revancha entre Mayweather y Pacquiao volveré a Tokio ara una gran evento de boxeo. Estém atentos", dijo 'Money' en una video publicado para el portal de 'TMZ'.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao promocionaron uno de los mejores luchas de la historia del boxeo. ¿Volverán a romper los récords de audiencia?