Malas noticias para el Box: HBO dejará de transmitir las peleas después de 45 años [FOTO]

Duro K.O para el boxeo mundial. Luego de 45 años y más de 1000 peleas transmitidas, algunas históricas como la de George Foreman y Joe Frazier en 1973, HBO dejará de cubrir las peleas de este deporte a partir del 2019.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de HBO en Twitter y en un comunicado publicado en su página web. Además, el vicepresidente ejecutivo de HBO Sports afirmó lo siguiente: "Esto no es una decisión subjetiva. Nuestros informes de audiencias nos indicaron que el boxeo ya no es un factor determinante para suscribirse a HBO".

HBO se despedirá de la cobertura del boxeo el 27 de octubre con el combate entre Daniel Jacobs y Sergiy Derevyanchenko a realizarse en el Madison Square Garden. La más reciente pelea transmitida por esta cadena internacional fue la de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

Cabe señalar que por más de 45 años HBO fue el pionero en la televisión de paga por las peleas de box en Estados Unidos. Además, dentro de su cartelera logró tener a peleadores de la talla de Oscar de la Hoya y Mike Tyson.

#HBO will no longer cover professional boxing as of 2019, HBO #Sports executive vice president Peter Nelson announced Thursday, per the New York Times. HBO has covered 1,111 fights in its 45 years of #boxing broadcasting. pic.twitter.com/p9qEd0XNnC