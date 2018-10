McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE PPV: la 'Pelea del Siglo' de UFC 229 en el T-Mobile Arena [Cartelera, horarios y canales]

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov protagonizarán la denominada ‘Pelea del Siglo’ en el UFC 229, un evento PPV de la UFC que tendrá lugar este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Desde las 9 p.m. (hora peruana y mexicana), podrán seguir todas las incidencias del main card. ¿Quieres ver el McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE? No te pierdas la cobertura de Libero sobre la competencia de MMA.

El último cara a cara de Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov fue picante. Fue durante el pesaje entre ambos luchadores, en el que ‘The Notorious’ le intentó lanzar una patada a su rival y dejó una candente escena final previo a su estelar pelea en la UFC.

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov marca el retorno de ‘The Notorious’ al octágono, de donde estuvo alejado por dos semanas. El irlandés buscará reclamar el título de peso ligero, el cual nunca perdió oficialmente en un combate. Sin embargo, ahora no tendrá una tarea sencilla, dado que el ruso es un experto en Sambo y marcha invicto en su historial.

Es importante recordar que Khabib Nurmagomedov se convirtió en el campeón del peso ligero de la UFC al derrotar en el combate del UFC 223 estelar a Al Iaquinta. Esa significó su pelea número 26 y ahora se medirá ante Conor McGregor, quien viene de recibir una paliza ante Floyd Mayweather.

Millones en juegos Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor será el atleta mejor pagado en salario en la historia de la UFC con un sueldo de 3 millones de dólares, solo por ser partícipe de la pelea estelar del UFC 229, sin bono de victoria. En tanto, Khabib recibirá 2 millones de dólares.

Cabe señalar que estas cifras del Mcgregor vs Khabib solo se refieren a los salarios bases y no incluyen bonos de desempeños, bonos por parte del UFC o puntos de PPV.

A continuación, te traemos la cartelera completa, horarios país por país y canales que transmitirán en el mundo el Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov

UFC 229: Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov / Main Card

- Ligthweight: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

- Lightweight: Tony Ferguson vs Anthony Pettis

- Light Heavyweight: Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes

- Heavyweight: Derrick Lewis vs Alexander Volkov

- Women’s Strawweight: Michlle Waterson vs Felice Herrig

UFC 229: Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov / Preliminary Card

- Bantamweight: Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez

- Flyweight: Sergio Pettis vs Jussier Formiga

- Welterweight: Vicente Luque vs Jalin Turner

- Women’s Bantamweight: Aspen Ladd vs Tonya Evinger

UFC 229: Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov / UFC Fight Pass

- Women’s Bantamweight: Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya

- Lighweight: Scott Holtzman vs Alan Patrick

- Lightweight: Gray Maynard vs Nik Lentz

- Welterweight: Ryan LaFlare vs Tony Martin

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov en UFC 229: horarios del main card para Latinoamérica

Honduras: 8 p.m.

Perú: 9 p.m.

Ecuador: 9 p.m.

Colombia: 9 p.m.

México: 9 p.m.

Panamá: 9 p.m.

Bolivia: 10 p.m.

Argentina: 11 p.m.

Brasil: 11 p.m.

Chile: 11 p.m.

Uruguay: 11 p.m.

España: 4 a.m. del domingo

Estados Unidos: 7 p.m.

Canales Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov en UFC 229

El Conor McGregor vs. Khabib podrá ser visto EN VIVO ONLINE en FOX Premium Action de Movistar, DirecTV Sports y Claro. Conoce todos los canales para los demás países a continuación.

América Latina en general: FOX Premium Action y FOX Sports

Perú: FOX Premium Action

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Colombia: Win Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Venezuela: Meridiano Television

Panamá: TV Max

España: Gol (En diferido)

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1