UFC 229 | McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE vía Fox Action, DirecTV Sports, PPV y canales para VER en Perú, México, España y Estados Unidos

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO: la mejor pelea del año en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) se vivirá este sábado 6 de octubre (9.00 p.m. - hora peruana / vía FOX Action / DirecTV Sports / Fighting Sports Network) en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas por el cinturón peso ligero del main card del UFC 229.

Tras una caliente presentación durante la ceremonia de pesajes, Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov quedaron listos para meterse a la jaula y ahí podrán demostrar cuál de los dos es el mejor peleador de la división de los pesos ligeros de UFC. Ambos apuntaron las 155 libras en la aguja de la báscula.

The 6 God and The 12 animal! pic.twitter.com/S1KfNlwam3 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de octubre de 2018

La batalla entre Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov está pactada en cinco rounds cada uno bajo un tiempo de cinco minutos y un minuto libre para descansar. El irlandés no lucha en el UFC desde la victoria por nocaut técnico sobre Eddie Álvarez en el 2016, mientras que 'The Eagle' derrotó por decisión unánime a Al Iaquinta en abril pasado.

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov tendrán la oportunidad de solucionar los problemas que iniciaron los dos en el estacionamiento de Brooklyn a horas previas de llevarse a cabo el evento UFC 223. Todo comenzó cuando Khabib amenazó a Artem Lobo, sparring de McGregor, ya que este minimizó su estilo de pelea.

Esto no fue nada bueno para Conor McGregor que, sin pensarlo dos veces, salió en defensa de su amigo y buscó a Khabib Nurmagomedov en el mencionado estacionamiento de Brooklyn. El irlandés fue acompañado por su seguridad y arrojó todo tipos de objetos (sillas, rejas, escaleras, entre otras cosas) sobre el autobús donde se encontraba Khabib y el resto de peleadores de UFC que iban ser parte del show.

Como resultado, la Policía de los Estados Unidos arrestó a Conor McGregor y el UFC le despojó de sus dos cinturones (peso ligero y pluma). Tras esto, Khabib Nurmagomedov se consagró como nuevo campeón de los ligeros tras imponerse a Al Iaquinta. Ahora, 'The Notorious' quiere recuperar este cinturón este sábado en el T-Mobile Arena. ¿Lo conseguirá?

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL UFC 229: CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Perú: 4.00 p.m. (preliminares) - 9.00 p.m. (main card - estelares)

Colombia:4.00 p.m. (preliminares) - 9.00 p.m. (main card - estelares)

Argentina: 6.00 p.m. (preliminares) - 11.00 p.m. (main card - estelares)

México: 5.00 p.m. (preliminares) - 10.00 p.m. (main card - estelares)

España: 12.00 a.m. (preliminares) - 4.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. (preliminares) - 3.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Uruguay: 6.00 p.m. (preliminares) - 11.00 p.m. (main card - estelares)

Chile: 6.00 p.m. (preliminares) - 11.00 p.m. (main card - estelares)

Paraguay: 6.00 p.m. (preliminares) - 11.00 p.m. (main card - estelares)

Costa Rica: 3.00 p.m. (preliminares) - 8.00 p.m. (main card - estelares)

Brasil: :7.00 p.m. (preliminares) - 12.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Ecuador: 4.00 p.m. (preliminares) - 9.00 p.m. (main card - estelares)

Estados Unidos: 4.00 p.m. (preliminares) - 9.00 p.m. (main card - estelares)

Inglaterra: 11.00 p.m. (preliminares) - 3.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Italia: 12.00 a.m. (preliminares) - 4.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Francia: 12.00 a.m. (preliminares) - 4.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Portugal: 12.00 a.m. (preliminares) - 4.00 a.m. (main card - estelares) (domingo 7 de octubre)

Alemania: 12.00 a.m. (preliminares) - 4.00 a.m. (main card - estelares)(domingo 7 de octubre)

MCGREGOR VS. KHABIB: ¿CUÁL ES EL SERVICIO MÁS BARATO PARA VER EL EN VIVO EN EE.UU.?

Tal vez no sea inusual que un solo evento cueste diferentes montos en diferentes países. Pero lo que es quizás extraño es que una transmisión en vivo de McGregor vs Khabib tiene diferentes precios en la misma plataforma de observación dependiendo de en qué parte del mundo se encuentre.

Por ejemplo, deberá reunir $ 64.99 en los EE. UU. Para pagar el evento principal en UFC 229. Sin embargo, en Filipinas cuesta aproximadamente $ 17 USD. Entonces, dependiendo de en qué parte del mundo se encuentren usted y su televisor, computadora o computadora portátil, podría terminar pagando menos que el país anfitrión de los EE. UU.

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN VIVO Y DIRECTO EN PERÚ?

La transmisión del evento UFC 229 estará a cargo por el canal de Fox Premium Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 229 en alta definición HD por el canal Fox Premium Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 229 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN LOS ESTADOS UNIDOS?

PPV en cable o a través de UFC TV: Para los suscriptores de cable y satélite de EE. UU., Las opciones para ver son muchas con la lucha emitida en FS1, DirectTV , AT&T, VerizonFios, Comcast, Dish , Cox y muchos más. Revisa el servicio que usas para ver si está siendo mostrado. Y si tiene uno pero está fuera de territorio, lea la información anterior para obtener más información sobre cómo usar una VPN para ver UFC. Sin embargo, no te estás alejando de una tarifa de PPV considerable, no tengas miedo.

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN MÉXICO?

La transmisión del UFC 229 tiene varias opciones. Estará por el Fighting Sports Network, se puede compra el Pago por Evento o diferida en TDN.

México TDT: Canal 38.1.

Chile TuVes HD: Canal 5630.

Ecuador CNT TV: Canal 800.

Bolivia Tigo Star: 716 (HD).

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN ESPAÑA?

En España no podrá seguirse la batalla entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov en directo a través de televisión, pero la UFC sí ha puesto a disposición de los seguidores españoles de las artes marciales mixtas varias opciones con las que seguirlo en streaming. Podrá comprarse el combate a través de dispositivos como XBox o Play Station o optar por comprarlo en HD en su canal de Youtube, en el que se vende por 24,99 euros.

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN INGLATERRA?

La pelea de Khabib vs McGregor en UFC 229 se transmitirá en vivo en el Reino Unido a través de BT Sport. La cobertura de la pelea por el título de la tarjeta principal comenzará alrededor de las 3 am, así que no olvide el café y los bocadillos.

Se transmitirá en HD a todos los dispositivos capaces de ejecutar la transmisión. Eso significa no solo a través de la televisión, sino también mediante la aplicación BT Sport en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.

¿CÓMO VER EN VIVO EL UFC 229: MCGREGOR VS KHABIB EN AUSTRALIA?

UFC 229 también estará disponible en Australia a través de UFC TV, y eso significa PPV por $ 71.49. Así que puedes ver una transmisión en vivo de McGregor vs Khabib durante tu almuerzo del domingo desde prácticamente cualquier dispositivo que se conecta a Internet.

Pero espera ... hay una opción más barata. Si te gusta la cobertura del Evento Principal en las grandes noches de lucha, UFC 229 también está disponible con ellos, y por solo $ 54.95.

GUÍA DE CANALES TV UFC 229: CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Premium Action (estelares)

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO y FOX Action

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Uruguay: Canal 10, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Colombia: Win Sports, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

¿DÓNDE VER EN OTRAS PLATAFORMAS STREAMING EL UFC 229?

Para formato TV (Xbox amazon, Fire TV, Apple TV, Playstation, Samsung Apps, LG Smart Tv), formato internet (UFC Tv y Prime video) y con el móvil o tablet (Google Play y App Store). Los precios varían dependiendo del formato elegido.

CARTELERA DEL UFC 229 MAIN CARD (FOX ACTION): MCGREGOR VS. KHABIB

Khabib Nurmagomedov (c) vs Conor McGregor – Lightweight

Tony Ferguson vs Anthony Pettis – Lightweight

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes – Light Heavyweight

Derrick Lewis vs Alexander Volkov – Heavyweight

Michelle Waterson vs Felice Herrig – Women’s Strawweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): MCGREGOR VS. KHABIB

Sean O'Malley vs José Alberto Quiñónez – Bantamweight

Sergio Pettis vs Jussier Formiga – Flyweight

Vicente Luque vs Jalin Turner – Welterweight

Aspen Ladd vs Tonya Evinger – Women’s Bantamweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): MCGREGOR VS. KHABIB

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya – Women’s Bantamweight

Scott Holtzman vs Alan Patrick – Lightweight

Gray Maynard vs Nik Lentz – Lightweight

Ryan LaFlare vs Tony Martin – Welterweight

UFC 229 EN VIVO: FOX Sports - Preliminares

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 229 EN VIVO: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 229 EN VIVO: FOX Premium Action - Main card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 229 EN VIVO: FOX Premium Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

México (TDT): Canal 38.1 (Argentina)

Satélite

Chile (TuVes HD): Canal 530 (SD)

Ecuador (CNT TV): Canal 800 (HD)

Cable

Bolivia (Tigo Star): Canal 716 (HD)

Ecuador: Canal 93 (SD) y Canal 593 (HD)

Perú: Canal 69 (SD) y Canal 526 (HD)

Ecuador (Grupo TV Cable): Canal 212 (SD) y Canal 307 (HD)

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.