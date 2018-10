Conor McGregor y Khabib, suspendidos temporalmente en UFC tras incidentes en Las Vegas

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov estarán temporalmente fuera de la jaula del UFC a partir del próximo lunes 15 de octubre. Bob Bennett, director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, confirmó al periodista Ariel Helwani, del programa Sport Center de la cadena ESPN en los Estados Unidos, que habrá una audiencia el miércoles 24 en Las Vegas donde se decidirá si ambos peleadores serán suspendidos indefinidamente tras las investigaciones correspondientes.

Asimismo se supo de forma oficial que Conor McGregor cobró los 3 millones de la bolsa del UFC 229, mientras que Khabib Nurmagomedov aún no ha recibido ni un solo centavo tras los incidentes que protagonizó en el "ringside" del T-Mobile Arena. Eso sí, su cinturón ya está en su poder.

No obstante, la Comisión Atlética de Nevada no descarta que haya una sanción drástica para Conor McGregor, pues las cámaras de seguridad del evento captaron el preciso momento en que el irlandés intentaba saltar la jaula para ir en busca de Khabib Nurmagomedov y, también, por reaccionar físicamente contra el equipo del ruso.

Just reported on @SportsCenter: Per NAC executive director Bob Bennett, Conor and Khabib will be temporarily suspended on Oct. 15. Then at an Oct. 24 hearing in Vegas they will vote on if they will be indefinitely suspended pending the results of the investigation. (Cont’d)