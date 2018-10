VI Media Maratón Internacional - Tierra Mercurio 2018 se realizará en Huancavelica este domingo 21 de octubre

Huancavelica es el departamento que ha aportado grandes fondistas y atletas olímpicos a nuestro país. Entre ellos resalta la figura de Inés Melchor así como las de Miguel Mallqui, Constantino León, Jovana de la Cruz, Juan José Castillo, Julia Rivera, Edmundo Torres, Remigio Huamán, Juan Huamán Ccanto, Efraí Sotacuro y Zaida Meneses; cuyas hazañas han sido relatadas en crónicas y reportajes quedando - de esta manera - la patente de la exportación de esta región entorno a este deporte.

Debido a ello, el Gobiernador de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, decidió organizar la VI Media Maratón Internacional "Tierra del Mercurio - Huancavelica 2018", evento que tiene como objetivo descubrir nuevos talentos en el fondismo regional así como dar a conocer el calendario turístico que brinda la cálida y tierra hospitalaria del departamento andino.

Las inscripciones son totalmente gratuitas y tienes plazo para inscribirte hasta el 19 de octubre. Solo tienes que ingresar a la página web de la Gobernación: www.regiónhuancavelica.gob.pe/maraton/; en donde le pedirán llenar una ficha con sus datos personales así como la presentación de una ficha médica en donde refiera el estado en el que se encuentra.

Hay tres categorías: Libre Elite y Regional (21k), el cual tendrá a la Plaza de Armas como lugar de concentración desde las 6:00 a.m. hasta las 6:30 a.m. del domingo 21 de octubre. La partida, en este caso, será a las 9:30 a.m. Por su parte, las categorías de Menores, Master Super Master, Discapacidad Visual y Discapacitados Varones correrán 10 kilómetros. Tendrán que acudir a las 7 de la mañana a la Plaza de Armas e iniciará las 9:30 en el Centro Poblado Antaccocha.

Finalmente, para los de Silla de ruedas serán 3 kilómetros los que tendrán que recorrer. Deberán de apersonarse a las 7:00 a.m. hasta las 7:30 a.m. a la Plaza de Armas de Huancavelica y desde allí serán dirigidos hacia el Ex arco de salida a Huancayo, lugar donde será la apertura de la carrera a las 9:30 a.m.