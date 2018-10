¡Bomba! WWE se contactó con Khabib Nurmagomedov para contratarlo y él responde así

El campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, muy tocado por el espectáculo que realizó tras su pelea con McGregor en el último evento de la UFC, reveló que la WWE se contactó con él.

Mediante su cuenta de Twitter, el ruso aseguró: "WWE me ofreció subirme a bordo. ¿Qué les parece?". Dicho comentario generó mucha interacción por parte de los fanáticos de ambas marcas.

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights