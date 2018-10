¡Arranca la fiesta! Comienza la temporada 2018-2019 de la NBA en Estados Unidos

¡Paren todo! Esta noche comienza la NBA para la alegría de los seguidores del básquet. El partido inaugural será el que protagonicen los Boston Celtics ante Philadelphia 76ers. El segundo encuentro tendrá como protagonista al actual campeón, el Golden State Warrios, que chocará ante Oklahoma City Thunder.

Los Warriors han ganado en los últimos cuatro años, tres títulos, por lo que una de sus figuras, Draymond Green, mencionó que "Ninguno de nosotros está listo para que esta carrera llegue a su fin, así que tenemos que seguir enfocándonos como si tuviéramos cero. Sé que es un cliché, pero tenemos que acercarnos lo más que se pueda a ese objetivo. La mentalidad es enfocarnos en la temporada".

Además, el vigente campeón seguirá siendo favorito para esta temporada debido a que mantiene en el equipo a sus figuras como Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Green y DeMarcus Cousins. Sin embargo, jugadores como LeBron James de Los Lakers de Los Ángeles o Carmelo Anthony de los Rockets de Houston, intentarán acabar con el reinado de los Warrios.

Cabe mencionar que después de 15 temporada en la Conferencia del Este, James, que ha jugado en cada una de las últimas ocho finales de la NBA, se trasladó a la Conferencia Oeste para jugar por los Lakers tras dejar Cleveland.

Algo que llama la atención para este comienzo de temporada es que habrán 108 jugadores internacionales procedentes de 42 países y territorios. Canadá sigue siendo el país extranjero más representado por quinto año consecutivo con 11 jugadores, seguido por Australia (9), Francia (9), España (7) y Alemania (6).

30 Teams, One Dream 🏆 #ThisIsWhyWePlay



On the first day of the season, who do YOU think will win the 2019 title? pic.twitter.com/4WxiYk8Oov