¡GOLPE BAJO! Representante de Saúl 'El Canelo' Álvarez arremetió contra Floyd Mayweather

Christian Murrugarra (desde New York)

Saúl 'El Canelo' Álvarez firmó un millonario contrato con DAZN, un hecho que no pasó desapercibido para uno de sus principales rivales en la industria del boxeo como Floyd Mayweather. 'Money' utilizó sus redes sociales para burlarse de Álvarez y de pasó lo comparo con Connor McGregor.

PUEDES VER: ¡Sigue haciendo de las suyas! Floyd Mayweather se burló de Óscar de la Hoya en Facebook [FOTO]

El que Mayweather haya señalado que solo le basta una noche para ganar lo que 'El Canelo' ganará en 5 años, no le causo mucha gracia al representante del mexicano, Oscar De La Hoya. El empresario le devolvió el 'gancho' al asegurar que lo bueno de ellos es que "no golpean mujeres".

"Canelo, alguien está celoso de tu contrato. Lo bueno es que nosotros no golpeamos a las mujeres", le escribió De La Hoya a Saúl Alvarez al mismo tiempo de enviar indirectamente el dardo al estadounidense.

PUEDES VER: Floyd Mayweather a Khabib Nurmagomedov: "Me retaste, ahora debes venir a mi mundo"

Como se sabe, 'El Canelo' será uno de los deportistas mejores pagados del mundo al percibir alrededor de U$S 365 millones los próximos 5 años que compita en la DAZN.

Hey, @Canelo someone is salty about your record breaking contract with @DAZN_USA. Good thing we will never resort to hitting women. #DomesticAbuser #DomesticViolence #AntiDomesticViolence #Salty #FloydMayweather #SaltyFloyd #FloydSaltyMayweather #whyyoumad pic.twitter.com/tUT43eEMCi