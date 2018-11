WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO ONLINE FOX Action | The Undertaker-Kane vs Triple H-Shawn Michaels: cómo verlo por INTERNET, señal en DIRECTO, horario, canales de TV y cartelera

WWE Crown Jewel 2018 VER EN VIVO ONLINE vía FOX Action Latino: este viernes 2 de noviembre, desde las 10.00 a.m. (hora peruana / EN DIRECTO) con el KickOFF y una hora después para el evento central, se llevará acabo este superevento en el ring del University Rey Saúd Stadium, de la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. The Undertaker y Kane, The Brothers of Destruction (Hermanos de la Destrucción), se medirán frente a la dupla Triple H y Shawn Michaels, D-Generation X, en un de los grandes combates de la cartelera principal.

La rivalidad entre ambos grupos partes desde los tiempos de la 'Era Attitude', una de las mejores etapas de la WWE a finales de la década de los 90, y ha vuelto a tomar fuerza en las últimas semanas, sobre todo, durante el evento Shown-Down, realizado a inicios de octubre de 2018 en Australia, donde Triple H derrotó a The Undertaker gracias al apoyo de su colega Shawn Michaels, quien regresa tras ocho años de ausencia.

DX logró engañar a The Brothers of Destruction. Shawn Michaels logró conectar una «Sweet Chin Music» sobre The Undertaker, sin embargo, este último cerró el evento de pie. Undertaker & Kane enfrentarán POR PRIMERA VEZ a Triple H & Shawn Michaels este viernes. #RAW #WWECrownJewel pic.twitter.com/IzXTlAk1mp — Máscarudos (@mascarudos) 30 de octubre de 2018

En los siguientes programas de Raw, The Undertaker -y su hermano Kane- se dedicó a planear la vengar sobre Triple H y Shawn Michaels y el evento elegido será el WWE Crown Jewel 2018. El combate corrió cierto riesgo en hacerse oficial debido a problemas políticos, que son absolutamente ajenos a la WWE.

La muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía en circunstancias aún no aclaradas pudo haber cancelado el WWE Crown Jewel 2018. John Cena y Daniel Bryan incluso se negaron a partir en señal de solidaridad con la familia de la víctima.

Sin embargo, la organización aprobó la realización de la WWE Crown Jewel 2018 y solo nos queda disfrutar de este megaevento, que tendrá como lucha estelar la pelea entre Brock Lesnar y Braun Strowman por el cinturón Universal de Raw.

A propósito del combate entre Brock Lesnar y Braun Strowman, se espera que este fuera una triple amenaza. Lamentablemente, Roman Reigns tuvo que bajarse de la cartelera al revelar que necesita un nuevo tratamiento para vencer a la leucemia, enfermedad que padece desde joven.

Reigns dejó vacante el cinturón Universal de la WWE y este viernes podremos conocer al nuevo campeón del Crown Jewel.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: WWE EVOLUTION 2018

Perú: 10.00 a.m. (Kickoff) - 11.00 a.m. (main event)

Argentina: 12.00 m. (Kickoff) - 1.00 p.m. (main event)

México (Centro): 9.00 a.m. (Kickoff) - 10.00 a.m. (evento)

México (Pacífico, Sonora): 8.00 a.m. (Kickoff) - 9.00 a.m. (evento)

México (Noroeste): 7.00 a.m. (Kickoff) - 8.00 a.m. (evento)

Costa Rica: 9.00 a.m. (Kickoff) - 10.00 a.m. (evento)

Ecuador: 10.00 a.m. (Kickoff) - 11.00 a.m. (evento)

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m. (Kickoff) - 1.00 p.m. (evento)

Estados Unidos (Texas): 10.00 a.m. (Kickoff) - 11.00 a.m. (evento)

Estados Unidos (Miami): 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (evento)

Colombia: 10.00 p.m. (Kickoff) - 11.00 a.m. (evento)

España: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

España (Islas Canarias): 3.00 p.m. (Kickoff) - 4.00 p.m. (evento)

Uruguay: 12.00 m. (Kickoff) - 1.00 p.m. (main event)

Paraguay: 12.00 m. (Kickoff) - 1.00 p.m. (main event)

Chile: 12.00 m. (Kickoff) - 1.00 p.m. (main event)

Brasil: 1.00 p.m. (Kickoff) - 2.00 p.m. (main event)

Bolivia: 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (main event)

Venezuela: 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (main event)

Canadá: 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (main event)

Guatemala: 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (main event)

Honduras: 11.00 a.m. (Kickoff) - 12.00 m. (main event)

Italia: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

Francia: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

Alemania: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

Inglaterra: 3.00 p.m. (Kickoff) - 4.00 p.m. (evento)

Japón: 12.00 a.m. (Kickoff) 3/11 - 1.00 a.m. 3/11 (evento)

Corea del Sur: 12.00 a.m. (Kickoff) 3/11 - 1.00 a.m. 3/11 (evento)

Australia: 2.00 a.m. (Kickoff) 3/11 - 3.00 a.m. 3/11 (evento)

China: 11.00 p.m. (Kickoff) - 12.00 a.m. 3/11 (evento)

CARTELERA DE WWE CROWN JEWEL 2018

Campeonato Universal de WWE: Braun Strowman vs. Brock Lesnar

Campeonato de WWE: AJ Styles (c) vs. Samoa Joe.

Campeonatos por parejas de SmackDown: The Bar (c) vs. The New Day

WWE World Cup de ocho superestrellas por eliminación: Seth Rollins vs. Bobby Lashley, Kurt Angle vs. Dolph Ziggler, Jeff Hardy vs. The Miz y Randy Orton vs. Rey Mysterio.

Lucha de leyendas: D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels) vs. Brothers of Destruction (The Undertaker y Kane)

FOX ACTION LATINO: WWE CROWN JEWEL 2018

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD: WWE CROWN JEWEL 2018

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE CROWN JEWEL 2018

La transmisión del evento WWE Crown Jewel 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Crown Jewel 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Crown Jewel 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

¿CÓMO VER WWE CROWN JEWEL 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Crown Jewel 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

WWE CROWN JEWEL 2018: CONSOLAS PARA STREAMING TV

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.