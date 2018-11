UFC Argentina EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: Humberto Bandenay y Jesús Pinedo representarán hoy al Perú en evento de Buenos Aires | Horario | Canales | GUÍA TV

El UFC Argentina se llevará a cabo este sábado 17 de noviembre (7.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora argentina / EN VIVO por el canal FOX Sports) en el octágono del estadio Mary Terán de Weiss, de la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de dos peleadores peruanos: Humbero Bandenay y Jesús Pinedo, quienes buscarán dar el gran paso para el soñado títulos de sus categorías enfrentando a Austin Arnett y Devin Powell respectivamente. El combate estelar lo conforman Santiago Ponzinibbio y Neil Magny.

Tras la lesión de Claudio Puelles, Jesús Pinedo peleará en lugar del 'Niño' y se medirá ante el experimentado estadounidense Devin Powell (récord: 9 victorias y 3 empates), de 30 años, en un combate pactado por la división de los pesos ligeros (70,3 kg) de UFC. Pinedo, conocido como el 'Mudo', firmó un contrato por cuatro peleas en la compañía de Dana White y quiere aprovechar al máximo esta oportunidad para mostrar lo mejor de sus habilidades en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) de este UFC Argentina. Su pelea es la segunda de las preliminares y esta programada para las 7.30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de FOX Sports y el servicio streaming UFC Fight Pass. También puedes seguir los resultados a través de la cobertura del portal Libero.pe.

Humberto Bandenay, por su parte, desea recuperar la sonrisa luego de haber caído en mayo pasado frente al mexicano Gabriel Benítez. Antes de esa derrota, el especialista en el arte marcial Muay Thai, con un récord de 14 victorias y 5 derrotas en global en las MMA, sorprendió en su debut en UFC al derrotar a Martín Bravo en 26 segundos (KO, High Kick). Ahora, espera despedir el 2018 con una victoria frente al estadounidense Austin Arnett (15 victorias y 3 derrotas) por la categoría peso pluma (65,8 kg) en una de las peleas principales del cartel preliminar. Su combate se daría cerca de las 8.30 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

Cabe señalar que el peruano Enrique 'El Fuerte' Barzola no pudo llegar al UFC Argentina a causa de una lesión. Tampoco estará presente Sergio Giglio por causas aún no reveladas por la organización.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL UFC ARGENTINA 2018: PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m. (domingo 4 de noviembre)

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 8.00 p.m.

Inglaterra: 12.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Italia: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Francia: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Portugal: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Alemania: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Holanda: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV UFC ARGENTINA: PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY

Perú: FOX Sports (Preliminares y estelares)

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Premium Action y FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: FOX Sports (Preliminares y estelares)

Chile: FOX Sports (Preliminares y estelares)

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Panamá: TV Max y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), FOX Sports (Preliminares y estelares)

Uruguay: Canal 10 y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Venezuela: Meridiano Television y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Colombia: Win Sports y FOX Sports (Preliminares y estelares)

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC ARGENTINA PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY: CARTELERA ESTELAR - MAIN CARD (FOX SPORTS 1)

Peso wélter: Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny

Peso pluma: Ricardo Lamas vs. Darren Elkins

Peso semicompleto: Khalil Rountree Jr. vs. Johnny Walker

Peso mediano: Cezar Ferreira vs. Ian Heinisch

Peso gallo: Guido Cannetti vs. Marlon Vera

Peso paja: Cynthia Calvillo vs. Poliana Botelho

UFC ARGENTINA PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY: PRELIMINARES (FOX SPORTS 1)

Peso wélter: Michel Prazeres vs. Bartosz Fabinski

Peso mosca: Alexandre Pantoja vs. Ulka Sasaki

Peso pluma: Humberto Bandenay vs. Austin Arnett (8.30 p.m.)

Peso wélter: Lauterano Staropoli vs. Héctor Aldana

UFC ARGENTINA PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY: PRIMERAS PRELIMINARES (UFC FIGTH PASS)

Peso ligero: Devin Powell vs. Jesús Pinedo (7.30 p.m.)

Peso pluma: Nad Narimani vs Anderson Dos Santos

UFC ARGENTINA PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY: FOX Sports - Preliminares y Estelares

A partir de las 4.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC ARGENTINA PONZINIBBIO VS. NEIL MAGNY: FOX Sports HD - Preliminares y Estelares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 2018: CANALES ESPECIALES PARA ARGENTINA

Cablevisión

Canal 25 (Analógico)

Canal 106 (Digital/HD)

Telecentro

Canal 17 (Analógico)

Canal 101 (Digital)

Canal 1013 (HD)

Supercanal

Canal 19 (Analógico)

Canal 101 (HD)

Movistar Canal 204 (HD)