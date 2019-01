Abierto de Australia: Kei Nishikori justifica su abandono ante Novak Djokovic

El tenista japonés Kei Nishikori (9) aseguró que las molestias físicas que le obligaron a retirarse en su partido de cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic (1) fueron consecuencia del desgaste frente al español Pablo Carreño (23) en la ronda anterior.

"También ha sucedido algo en el partido de hoy pero básicamente ha sido consecuencia del largo partido que jugué. Ha sido muy duro tomar la decisión de abandonar", comentó el japonés, quien venció frente a Carreño Busta en octavos de final por 6-7(8), 4-6, 7-6(4), 6-4 y 7-6(8) tras más de cinco horas de partido.

Nishikori confesó que antes del partido las sensaciones eran buenas a pesar de que no estaba "completamente fresco". "A partir del cuarto juego he empezado a sentir un dolor que me estaba molestando mucho, no podía apenas saltar con el servicio", dijo.

Por último, el tenista explicó que intentó continuar tras recibir atención médica pero comentó que el dolor fue a más y que no podía casi moverse en los últimos instantes del partido.

FUENTE: EFE.