WWE Royal Rumble VER EN VIVO ONLINE: Horarios TV, cartelera, programación y canales de transmisión de la 'Batalla Real'

WWE Royal Rumble 2019 VER EN VIVO ONLINE: la 'Batalla Real' más esperada por las fanáticos del entretenimiento Wrestling se vivirá este próximo domingo 27 de enero (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora mexicana) en el cuadrilátero del Chase Field en Phoenix, Arizona. La pelea estelar será conformada por Daniel Bryan, campeón de la WWE, y AJ Style. La tranmisión para el Perú, México, Argentina, Colombia y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo del canal FOX Action.

Cuarenta luchadores y 31 divas protagonizarán el evento central del WWE Royal Rumble 2019. En el caso de los hombres, el ganador recibirá una oportunidad por el Campeonato de la WWE o el Campeonato Universal de la WWE en WrestleMania 35 a celebrarse el el 7 de abril de 2019, en el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey, Nueva York. Asimismo, será el caso para las mujeres.

Hay que tomar en cuenta que los 30 luchadores irán ingresando uno a uno al cuadrilátero y la única forma de eliminación es por encima de la tercera cuerda hasta que quede un solo luchador. El orden de cada entrada de los protagonistas del Royal Rumble 2019 se determinará por un jurado especial designado por la WWE minutos previos al evento.

Aparte del Royal Rumble 2019, otro motivo especial para ver el evento serán los combates que protagonizarán Daniel Bryan y AJ Styles, por el campeonato mundial de la WWE. También la pelea entre Brock Lesnar y Finn Bálor por el cinturón Universal promete sacar muchas chispas y dar vibrantes emociones para los fanáticos.

Las damas no se quedan atrás, Ronda Rousey buscará una revancha frente a Sasha Banks, quien fue responsable de acabar la racha invicta de la expeleadora de UFC. La batalla será por el cinturón femenino. Se dice que 'Rowdy' tendrá un descanso si en caso pierde la pelea. Por otro lado, Asuka y Becky Lynch harán lo propio por el título femenino de WWE SmackDown.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Perú: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

México (Centro): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Ecuador: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Colombia: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Argentina: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

España: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Uruguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Bolivia: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Venezuela: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Canadá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Guatemala: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Honduras: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

El Salvador: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Santo Domingo: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Panamá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Italia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Francia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Alemania: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Portugal: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Holanda: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Inglaterra: 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

CARTELERA COMPLETA: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Royal Rumble femenil: Carmella, Ember Moon, Natalya, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox, Zelina Vega, Naomi, Mickie James, Billie Kay, Peyton Royce, Charlotte, Naomi, Tamina, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss, Lacey Evans y 7 luchadoras más por confirmar

Royal Rumble varonil: R-Truth, Drew McIntyre, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Cena, Elias, Baron Corbin, Jinder Mahal, Apollo Crews, Andrade, Mustafa Ali, Rey Mysterio, Titus O’Neil y 11 luchadores más por determinar

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles por el Campeonato WWE

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor por el Campeonato Universal

Asuka (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Femenil SmackDown

The Bar (c) vs. Shane McMahon y The Miz por el Campeonato de Parejas SmackDown

KICKOFF: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos

Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa vs. Kalisto vs. Hideo Itami por el Campeonato de Peso Crucero

VER KICKOFF GRATIS POR YOUTUBE: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Aquí podrás ver en vivo y directo el KickOFF del WWE Royal Rumble 2019.

FOX ACTION LATINO: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: WWE ROYAL RUMBLE 2019

La transmisión del evento WWE Royal Rumble 2019 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Royal Rumble 2019 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Royal Rumble 2019 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).