Ronda Rousey despotricó contra Becky Lynch y Charlotte de cara a Wrestlemania 35

En último episodio del programa Ronda on the Road publicado en Youtube, Ronda Rousey, campeona Femenina de la marca Raw comentó sobre su combate: la triple amenaza con Becky Lynch y Charlotte en Wrestlemania 35, la cual será la principal en el magno evento.

"Es genial ver a la gente tan molesta porque pensaban que iba a fallar miserablemente. Y ahora ven que un año después, estoy en el evento estelar de WrestleMania. ¿Sabes qué? Puedo prometeros que el combate número 9000 entre Charlotte Flair y Becky Lynch no habría llegado al evento estelar de WrestleMania. Me necesitan y he hecho que ocurra", manifestó sobre su llegada a la WrestleMania 35 como monarca femenina.

Ademá, "Rowdy" se refirió a la importancia de este show y recordó su paso por su excasa la UFC: "Llegando a WrestleMania, creo que solo... Solo tenemos que asegurarnos de que el evento sea un éxito y se venda bien. Quiero que sea el mejor de la historia, porque necesitamos que las mujeres encabezando WrestleMania no sea un hecho aislado. Necesitamos que sea la prueba de que funciona y si no lo conseguimos, todo lo que hemos hecho habrá sido para nada, y vamos a perder muchos años. Así que mucho depende del éxito de este evento".

Del mismo modo, sentenció: "Me recuerda a mí misma y a Liz Carmouche en UFC. Todo dependía de que UFC 157 fuese un éxito. El futuro de las mujeres en ese deporte. Y creo que el futuro de las mujeres en esta industria depende del éxito de WrestleMania 35".

EL DATO

Wrestlemania 35 se realizará el 7 de abril en Ney Jersey, la trasmisión para sudamericana se emitirá por Fox Action: 4.00 p.m(Kick-off); a las 6 de la tarde comienza el evento.