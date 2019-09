Estados Unidos venció 93-92 a Turquía por la fecha 2 del Mundial de Básquet China 2019

EN VIVO ONLINE Estados Unidos vs Turquía vía DirecTV Sports por la fecha 2 del Mundial de Básquet China 2019 en el Shangai Oriental Sports Center desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

- ¡GANÓ ESTADOS UNIDOS!

- Estados Unidos convierte las dos y supera por un punto a Turquía.

- ¡INCREÍBLE! Turquía desperdició cuatro tiros libres y ahora Estados Unidos, a tan solo dos segundos, tiene dos tiros libres y puede ganar el partido.

- EE.UU. encaja dos de tres y extiende el partido a 5 minutos más.

- Falta y Estados Unidos tiene tres libres.

- A falta de 10 segundos, Turquía tiene la gran posibilidad de quedarse con el partido.

The quest for three continues.



With a win against the Czech Republic, @usabasketball continues to chase after their third straight #FIBAWC title. https://t.co/IZMZY54Zox | #USAGotGame pic.twitter.com/tT7u3Kx1zn