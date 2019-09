FMS Internacional 2019: Cacha, Chuty, Skone y Kaiser clasificaron a la final [VIDEOS]

FMS Internacional 2019 | Esta segunda fecha camino a la final de la competencia, dejó cuatro increíbles batallas: Dtoke vs Skone, Teorema (Kaiser lo reemplazó) vs Zticma, Chuty vs Acertijo y Jony B vs Cacha. Cada una de estas grandes duplas tuvieron una participación impecable en Buenos Aires, y a pesar de no haber contado con el chileno Teorema por problemas ajenos al freestyle, su reemplazo, Kaiser, dejó a su país en lo más alto. En esta nota te contamos todo lo que sucedió en esta competencia de talla internacional.

FMS Internacional 2019 EN VIVO | MINUTO A MINUTO DE LAS BATALLAS

FMS Internacional 2019 | Batallas 1 vs. 1

Jony Beltrán vs. Cacha

- Cacha logró vencer a Jony Beltrán y pasó a la gran final.



- El jurado de la competencia decide que se realice réplica.

- Empezó la última batalla de la competencia entre Jony B. y Cacha.

Dtone vs. Skone

- Skone se lleva la batalla por decisión no unánime.

- ¡INCREÍBLE! Ambos competidores dieron todo de sí en esta batalla que se perfila a ser la mejor de la competencia.

- Ambos MC's están dando una batalla de infarto, el público disfruta. Una revancha que se nota.

- Skone empezaría la batalla, pero algo sucedió... Dtone interrumpió su participación y tomó la posta. ¡UNA LOCURA!



- No quisieron elegir quién empieza primero. Tremendo lo que sucedió. Míralo en el siguiente video.



- ¡DE INFARTO! Empieza la batalla entre Skone y Dtone.

Kaiser vs. Zticma

- Kaiser se lleva esta batalla tras vencer por decisión no unánime a Zticma.



- El jurado de la competencia dictamina réplica para ambos participantes. Una gran batalla digna del veredicto.

- Ambos MC's se enfrentan en una batalla de infarto.

Dato: Esta batalla estaba inicialmente programada para que la compita Teorema, pero por problemas que puedes conocer aquí, Kaiser lo reemplaza.

Chuty vs. Acertijo

- Chuty es el ganador de las diferentes batallas. Clasifica a la siguiente fase por decisión unánime.



Temática

- Es el turno de Chuty.

- Inició Acertijo. Momento de las temáticas.

Round Hard Mode

- Es el momento de Acertijo (Chile).

- Turno de Chuty (España). Es ovacionado por el público.

- Chuty empieza su participación.

- Arranca Acertijo.

Primera fase | Solo de un minuto para cada participante

- Cacha (Argentina) hace su presentación en medio de la ovación del público.

- Jony Beltrán (México) sale a escena.

- Skone (España) sale a escena en medio de la ovación del público.

- Acertijo (Chile) tiene su minuto de presentación.

- Chuty (España) en escena. El público se vuelve 'loco'.

PREVIA

EN DIRECTO FMS Internacional EN VIVO ONLINE por la jornada 2 desarrollado en Buenos Aires con el Streaming Live vía YouTube. Dtoke vs Skone, Teorema (Kaiser lo reemplazará) vs Zticma, Chuty vs Acertijo y Jony B vs Cacha son los enfrentamientos confirmados. Cabe recordar que Papo (ARG), Aczino (MEX), Nitro (CHI) y Rapder (MEX) se impusieron en sus respectivas batallas y pasaron a la Final Internacional.

Espectáculo asegurado en Buenos Aires. Y es que, si la primera jornada en Valencia fue un show total, hoy en Argentina se enfrentarán otro de los ocho de los mejores de la cultura urbana. De ellos, solo cuatro clasificarán a la gran final de la FMS Internacional donde ya están Aczino, Bnet, Papo y Rapder.

A qué hora y dónde se disputará la segunda fecha de la FMS Internacional

Hoy en Buenos Aires desde las 6:00 p.m y 4:00 p.m. / hora peruana, se disputará la segunda fecha de la FMS Internacional 2019 donde conoceremos a los otros cuatro clasificados a la gran final. Aczino, Bnet, Papo y Rapder ya están en esta instancia.

18:00 hrs argentina

23 hrs España

18:00 hrs Uruguay

16:00 hrs Perú

16:00 hrs México

17:00 hrs Bolivia

15:00 hrs Nicaragua

17:00 hrs Puerto Rico

17:00 hrs Cuba

17:00 hrs Rep Dominicana

18:00 hrs Chile

16:00 hrs Colombia

17:00 hrs Venezuela

16:00 hrs Ecuador

17:00 hrs Paraguay

15:00 hrs Honduras

16:00 hrs Panamá

Clasificados a la segunda fecha de la FMS Internacional a disputarse en Buenos Aires

Dtoke vs Skone

Teorema (Kaiser lo reemplazará) vs Zticma

Chuty vs Acertijo

Jony B vs Cacha

Quiénes son los jurados para la segunda fecha de la FMS Internacional

Según se conoció, la FMS Internacional 2019 tendrá un jurado de lujo. Ellos han sido los cinco jurados designados para puntuar la segunda fecha de este evento mundial: Cristofebril, Tata, Eude, Estrimo, Danger AK

TEOREMA RETIRADO DE LA FMS INTERNAICONAL

Tras el escándalo de Teorema, Urban Roosters decidió retirarlo de la FMS Internacional, mientras se aclara la situación del freestyle chileno. En su lugar, irá su compatriota Kaiser.

"Desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de la FMS Internacional que se celebrará hoy sábado en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires”, señala el comunicado para luego agregar que El Menor sería el que ocuparía su puesto, sin embargo, al no tener ciertos requisitos por se menor de edad, se decidió que Kaiser sea el representante chileno.