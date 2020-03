Confirmado: GP’s de Holanda, España y Francia fueron cancelados por el coronavirus [FOTO]

El coronavirus le sigue ganando la batalla a los deportes. En los últimos días se han ido cancelando las demás competencias deportivas que debían realizarse en los próximos meses.

Si bien el único evento que hasta el momento se niega a postergarse son los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la Fórmula 1 volvió a manifestarse para esta vez dar a conocer que tres de sus importantes competencias han sido postergadas.

Se trata de los Grandes Premios de Holanda, España y Francia, tras el aumento de número de casos de infectados y fallecidos por la pandemia conocida como coronavirus o COVID-19.

“Debido a la naturaleza continua y fluida de la situación de COVID-19 a nivel mundial, la Fórmula 1, la FIA y los tres promotores han tomado estas decisiones para garantizar la salud y la seguridad del personal viajero, los participantes en el campeonato y los fanáticos, que sigue siendo nuestro principal preocupación”, fue una parte del comunicado de la Fórmula 1.

Además, en otra parte de la misiva se lee lo siguiente: “Tan pronto como sea seguro hacerlo después mayo ”, pero continuarán monitoreando la situación; mientras que los promotores y las autoridades de cada país tratarán de buscar fechas alternativas para concretar cada competencia”.

Y es que como se sabe, el GP de Holanda debía comenzar el próximo 3 de mayo para luego mudarse a España en donde estaba programado correr el 10 y finalizar en Montecarlo el 24 del mencionado mes.

Cabe señalar que estas tres competencias se suman a las ya aplazadas como los Grandes Premios de China, Baréin y Vietnamn. La primera en cancelarse fue el GP de Australia, que iba a dar inicio al calendario de la Fórmula 1.

