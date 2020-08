Ciclismo: Colombiano Daniel Martínez hace historia al ganar el Dauphiné [VIDEO]

Colombia vuelve hacer historia en el deporte mundial. El destacado ciclista Daniel Martínez se acaba de coronar como el nuevo campeón de la edición número 72 del Dauphiné, la competencia más importante de cara al Tour de Francia.

Tras la no participación de Roglic debido a los fuertes golpes que sufrió el último sábado, Martínez tenía una chance de oro de quedarse con el título; pero el colombiano no la tuvo nada fácil al luchar palmo a palmo con Miguel Ángel Lopez y Tajed Pogacar.

Además, Primoz Roglic tomó la punta ante el retiro del esloveno por lo que Daniel Martínez tuvo que exigirse al máximo logrando posicionarse segundo en la última fracción. Incluso, estuvo a 27 segundos de alcanzar al norteamericano Sepp Kuss.

Finalmente, lo hecho por el sudamericano fue suficiente para terminar como primero en la tabla general y así, sumar su primer título en un World Tour. Además, se convirtió en el tercer ciclista colombiano en conseguirlo, tras Martín Ramírez en 1984 y Luis Herrera en 1990.

“Cuando me dijeron Roglic no sabe, me dije uff. Al final tuve fuerzas y gracias a Dios pude ganar la carrera. Los últimos dos kilómetros los pedalee con el alma”, declaró un emocionado Martínez a causa de su triunfo en Europa.

Por último, pensando ya en el Tour de Francia, por primera vez en su historia, Colombia tendrá como líderes de sus respectivos equipos a cinco competidores: Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, ‘Supermán’ López y Daniel Martínez.