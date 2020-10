¡Brutal! Fabio Quartararo salió volando de su moto durante pruebas de MotoGP y fue llevado a la clínica

La clasificación del GP de Aragón 2020, por el Mundial de MotoGP de motociclismo, dejó una espeluznante postal que involucró al piloto Fabio Quartararo, quien perdió el control de su motocicleta y salió volando, por lo cual tuvo que ser atendido y trasladado a una clínica en España.

El piloto francés se encontraba cursando la curva 14 durante el día 2 de clasificaciones para el próximo Gran Premio de Aragón cuando sufrió un terrible 'high side', ello tras perder el control de su vehículo y por lo tanto salió disparado de la Yamaha.

Fabio Quartararo, líder del Mundial de MotoGP, cayó de forma violenta contra el asfalto y tuvo que ser auxiliado rápidamente en la pista. Él pudo salir caminando, aunque estaba cojeando y con notables rezagos de dolor en su semblante.

Tras ello, fue llevado en una camilla y luego con una ambulancia hacia una clínica en Aragón. Luego de pasar por exámenes de radiografías, se detectó que el piloto no sufrió fractura algunas, pero sí terminó con molestias en las cadera.

"Las placas son normales, pero la contusión es importante. El problema es que del impacto es posible que haga un gran hematoma. No hay fracturas, trataremos las zonas blandas con crioterapia, hielo y fisioterapia. No descarto hacer más pruebas, pero no tiene por qué no salir en las próximas sesiones a no ser que se complique el hematoma", señaló al respecto Ángel Charte, director médico de MotoGP.

Logró reponerse

Es importante señalar que Fabio Quartararo, líder del campeonato de Moto GP, decidió correr por su cuenta en la última sesión de entrenamientos y se hizo con la pole position al término de ésta pese a la aparatosa caída sufrida en la tercera sesión de ensayos libres.

Este domingo tendrá lugar el Gran Premio de Aragón, por una nueva jornada del Mundial de MotoGP 2020.