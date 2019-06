GP de Austria: Max Verstappen gana tras superar a Charles Leclerc en final de película [VIDEO]

Este domingo se vivió una nueva jornada del GP de Austria 2019 , en la cual el holandés Max Verstappen protagonizó uno de los momentos más emotivos tras superar a Charles Leclerc (Ferrari) en una final de película en la carrera del Mundial de Fórmula 1.

Fue una apasionante carrera que tuvo a Max Verstappen como ganador, luego de que se impusiera en una final de infarto en la cual remontó al 'poleman' Chales Leclerc a dos vueltas del final. Sin embargo, una acción suya está bajo investigación, ya que se reclama que este empujó.

Verstappen, de Red Bull, logró llevarse la victoria con una diferencia de 2 segundos y 724 milésimas. En caso la organización determine que este cometió una falta y reciba una sanción, tendrá una penalización de 5 segundos que le arrebataría del primer triunfo de la temporada de Fórmula Uno.



"Fue una carrera pura y dura. Si no se puede hacer, podemos quedarnos en casa", reaccionó Verstappen. "Si esto no está permitido, ¿cuál es el interés de estar en la F1?", agregó.



"Dejo a los comisarios decidir, pero para mí, desde el monoplaza, lo que ha pasado está bastante claro", replicó Leclerc. "En la vuelta anterior me dejó espacio, pero no en esa. Nos hemos tocado y yo me he salido, no tenía ninguna oportunidad de recuperar mi puesto luego de esto", enfatizó.

Es importante señalar que Verstappen había protagonizado una terrible salida y se encontraba en la octava posición luego de la segunda vuelta.

¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial F1 2019?

La temporada 2019 del Mundial de Fórmula 1 proseguirá el domingo 14 de julio cuando se dispute el GP de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

¿Cómo va la tabla de posicones del Mundial F1 2019?

Lewis Hamilton marcha primero con 197 puntos. Él es seguido por Valtteri Botas, con 166 puntos, y Max Verstappen, con 122 unidades.