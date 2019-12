Dakar 2020: Fernanda Kanno será la única sudamericana que participará del rally raid

El Dakar 2020, el 'rally raid' más peligroso del mundo, está en su conteo regresivo y uno de los datos más destacados para esta edición será que el desarrollo se realizará en Arabia Saudí. Fernanda Kanno, la primera peruana en terminar un Dakar, marcará un hito nuevamente dado que será la única representante del continente en la cita automovilística.

La periodista -que disputará su tercer Dakar- dialogó con la Agencia EFE sobre esta nueva experiencia, esta vez en Arabia Saudí y que, para ella, será como correr "de cerro el Dakar".

La expectativa de Fernanda Kanno

"Estamos ansiosos. Me siento como en el primer Dakar, que no sabía cómo iba a ser. Ahora es nuevamente ir “de cero al Dakar” porque no sé absolutamente nada del lugar a donde vamos, ni de la ruta que estamos haciendo, ni del idioma. Parece que todo va a ser diferente. Voy como nueva otra vez", señaló Fernanda Kanno inicialmente.

Tras ello, profundizó que, pese al sufrimiento, la adrenalina que le da el participar de esta competencia automovílistica se ha vuelto en una adicción.



"Cuando terminamos el último Dakar nos propusimos volver independientemente de donde fuese. Cuando te subes al carro y sientes esa emoción y sensación, no quieres dejarlo. Hay gente que lleva 30 años corriendo el Dakar porque simplemente es adictivo. Necesitas correrlo de nuevo aunque vayas a sufrir", aseguró.

¿Cómo toma la participación del Dakar 2020 en Arabia Saudí?

La peruana, que volverá a tener de copiloto a Alonso Carrillo, es consciente del poder para cambiar mentalidades que puede tener su presencia en Arabia, pero le preocupan las reglas de conducta, entre ellas la que busca evitar muestras de afecto en público como los abrazos que suele dar a sus compañeros de equipo.



¿Desde cuándo hasta cuándo se realizará el Dakar 2020?

El Dakar 2020 se disputará desde el domingo 5 de enero hasta el viernes 17. En esta edición se disputará por primera vez en Asia y por segunda vez dentro de un mismo país.

Es importante señalar que la salida está programada el 5 de enero desde Yeda, mientras que el arribo tras las 12 etapas será en Al-Qiddiya.