Dakar 2020: El peruano César Pardo abandonó competencia por problemas de salud [VIDEO]

El tercer tramo del Dakar 2020 no fue positivo para los pilotos peruanos. El motociclista César Pardo se vio en la obligación de abandonar el rally raid por problemas de salud. Nuestro compatriota no participó en el recorrido Neom-Neom.

Pardo terminó la segunda etapa del Dakar 2020 con fiebre. Pese a estos problemas de salud fue el peruano con mejor tiempo. El motociclista se dirigió al campamento para recibir atención médica.

El personal médico de la competencia le recomendó descanso. Este martes 7 de enero se acercó a la partida, listo para iniciar el tercer tramo del Dakar, pero los comisarios no le permitieron partir.

El periodista Matías Russo informó a Líbero que el peruano tiene bronquitis. El intenso frío de Arabia Saudita no le permitió recuperarse del resfriado y complicó su estado de salud.

#Dakar2020 #Motos Pilotos que no tomaron la salida ésta mañana en la ETAPA 3: el sudafricano Aaron Mare (ya se había anunciado su retiro ayer), el español Julián García Merino, el peruano César Pardo y el hindú Harith Noah Koitha. Ayer también abandonó Wesel Bosman (LES - #123). — Rally #Dakar2020 (@RRDakar2020) January 7, 2020

¿Qué dice el reglamento del Dakar 2020?

Los que fueron excluidos por condiciones médicas no pueden reengancharse a la competencia. “Cualquier Piloto que haya resultado herido o haya tenido una evacuación sanitaria por el servicio médico, no podrá solicitar su reintegración en carrera”, señala el inciso E del artículo 14.8.2 del reglamento de motos del Dakar.

Declaraciones de César Pardo

El piloto peruano César Pardo explicó como sucedió todo. El motociclista nacional se encontraba ilusionado de completar el Dakar y llegar a la meta, con la bandera nacional entre sus brazos.

Créditos: Matías Russo

"Desde la partida del día domingo me sentía un poco mal. Traté de enfocarme en el manejo y no preocuparme en el resfrío que me estaba dando", explicó el peruano.

