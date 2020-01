Dakar 2020 resultados Etapa 5: todos los detalles y posiciones de hoy tras la ruta Al-Ula - Ha'il

Rally Dakar 2020 | Este jueves 9 de enero se disputó la quinta etapa: Al-Ula y Ha'il. Fueron 563 kilómetros recorridos en total por los competidores. Puedes revisar los resultados y todas las incidencias de rally raid por la página web de Líbero.

El Rally Raid en la categoría Coches dejó el triunfo del español Carlos Sainz con un tiempo de 3:52:01. Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel concluyeron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En cuanto a motos, el austrialiano Toby Price terminó líder de la Etapa 5 en la competencia.

Por el lado de los peruanos, el motociclista peruano David Chávez no pudo terminar la ruta y abandonó. De esta manera, son cinco equipos nacionales siguen en carrera en el Dakar 2020.

La quinta etapa del Dakar 2020 es considerada como una de las más peligrosas. Los competidores deberán recorrer el desierto de Arabia Saudita. La organización marcó el camino con rocas voluminosas como punto de referencia para evitar que los conductores se pierdan.

Las grandes dunas obligan a los pilotos a apostar por una estrategia de cautela, más técnica que velocidad. Según los expertos, el camino es denso y eso generaría que los carros pierdan potencia. El Dakar es un really extremo donde pone a prueba el ingenio de sus participantes.

La cuarta etapa fue positiva para los competidores peruanos. El equipo nacional logró completar la ruta sin sobresaltos. Hasta el momento 23 conductores abandonaron la competencia.

Fernando Alonso no pudo repetir la buena actuación de la etapa anterior. El español quiere remontar posiciones en la clasificación general para quedarse con el Dakar. Su compatriota, Carlos Sainz, se mantiene en el primer lugar.

El francés Stéphane Peterhansel es el ganador de la cuarta etapa en la categoría coches. Una victoria que lo motiva a seguir adelante y demostrar que es uno de los favoritos para quedarse con el rally.

