Dakar 2020: cusqueño David Chávez abandonó la competencia en motos por temas médicos [VIDEO]

Dakar 2020 | La quinta etapa Al Ula y Hail concluyó este jueves, pero no dejó buenas noticias para los pilotos peruanos. Y es que, al inicio de la jornada, se dio una lamentable noticia para la delegación nacional: el cusqueño David Chávez se vio obligado a abandonar el rally raid de automovilismo por temas médicos.

A través de Facebook, el motociclista nacional detalló que el terreno pedregoso y las caídas sufridas en la Etapa Neom / Al Ula generaron un desgaste físico del cual no se pudo recuperar a tiempo.

El testimonio del peruano en el Dakar 2020

"Anoche llegué a las 10, me caí fuerte en las piedras. Rompí la moto, rompí el encadenado y me quedé sin luz. Tuve un golpe fuerte en la espalda. Salí del desierto a las 7 de la noche, pura arena, puro desierto. Horrible", detalló inicialmente.

Tras ello, David Chávez -que realizaba su primera participación en el Dakar 2020- detalló que su estado físico (las dos vértebras inflamadas) representaban un impedimento para poder disputar la quinta etapa.

"Hoy son 5 de la mañana y me dicen que tengo dos vértebras inflamadas. Me dijeron que no debo de partir. Tengo ganas de partir, yo sé que puedo, pero muchos no quieren y me dicen que 'es un riesgo muy grande'", agregó.

"Fuerzas tengo, ganas no me faltan, pero la organización no me deja. Creo que eso fue todo. Falta preparación, falta más condición física. No es lo que me imaginaba (...) A casita", sentenció.

¿Cuántos peruanos quedan en el Dakar 2020?

Al inicio, eran siete peruanos participando en el Dakar 2020. César Pardo había sido el primer peruano en quedar fuera de carrera en la competencia y ahora se le suma David Chávez.

En tanto, siguen representando al Perú Sebastián Cavallero, Carlo Vellutino y Lalo Burga (Motos), mientras que en autos están Juan Carlos Vallejo y Fernanda Kanno.