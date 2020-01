Dakar 2020: El brutal accidente que sufrió el piloto norteamericano que lo obligó a abandonar el rally [VIDEO]

Dakar 2020 es una competencia difícil. En el sexto tramo de la competencia, el piloto estadounidense Bobby Patton sufrió un brutal accidente que lo obligó a abandonar el rally raid.

Es la primera vez que Bobby Patton participa en la carrera. Desde el 2012, el multimillonario texano se convirtió en copropietario de Los Angeles Dogbers de la liga de béisbol norteamericana. Entre la lista de socios sobresalen los nombres de Magic Johnson, exjugador y referente de Los Ángeles Lakers.

Apenas comenzó la carrera, el Dakar nos regaló una escena de terror. A los cuatro kilómetros de la partida, el Toyota Hilux de Patton dio varias vueltas de campana. Su copiloto, Robbie Pierce, sufrió golpes en la espalda y zona torácica.

Créditos: Marca

El piloto norteamericano y su compañero fueron examinados por los médicos de la competencia. Patton tuvo que abandonar el Dakar. El sexto tramo del rally fue una de las más complicadas de la carrera.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en la sexta etapa del Dakar 2020?

Las dos y media que perdió en la segunda etapa quedan en el olvido. El piloto español terminó la etapa en la sexta posición. El bicampeón de la Fórmula 1 se siente tranquilo y confía en seguir arrebatando posiciones.

"Como decía en los primeros días, la visibilidad es fundamental, si tienes una buena visibilidad puedes rodar constante al ritmo de los líderes, si sales demasiado atrás y hay polvo, hay algunos puntos de paso que has tenido que levantar mucho, que has pinchado detrás del polvo y te han vuelto a adelantar. En 500 km pasan muchas cosas que no salen en los sectores", señaló.