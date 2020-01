Dakar 2020 EN VIVO: Conoce cómo va el recorrido y la clasificación de la etapa 9

DAKAR 2020 EN VIVO vía FOX Sports EN DIRECTO Este martes 14 de enero se realizará la novena etapa del rally raid. Los pilotos tendrán que recorrer la ruta Wadi Al-Dawasir y Harad. Los participantes peruanos tratarán de seguir dominando las dunas de Arabia Saudí para llegar a la meta. La transmisión del recorrido, resultados y clasificaciones podrás seguirlo por Libero.pe.

Son 410 kilómetros cronometrados que tiene su entrada en el Empty Quarter. Un trayecto largo, los pilotos tendrán que apostar por la precisión para mantenerse en carrera y llegar a la meta.

La ruta de Wadi Al-Dawasir y Harad es dura. Los pilotos no deberán apostar por la velocidad, es importante mantener el equilibrio. El Rally ingresa a su etapa más complicada.

Fernando Alonso realizó una buena etapa 8 y logró arrebatar varias posiciones. El bicampeón de la Fórmula 1 se mantiene firme en la competencia y es uno de los favoritos para ganarla.

Fernando Alonso en el Daka 2020

"En cualquier caso, estoy feliz por el resultado de hoy, ha sido una especial variada y bonita, con dunas y tramos rápidos. Curiosamente las dunas, pese a ser algo desconocido, me están gustando mucho, de hecho es lo que más me está gustando, no sé muy bien por qué", indico Fernando Alonso.

Dakar 2020: Novena etapa

Dakar 2020 ruta y mapa de Arabia Saudita

¿Dónde se corre el Dakar 2020?

Por segunda vez el Dakar se circunscribe a un solo país. El año pasado fue únicamente en Perú y la duración fue más corta pues solo se compitió en 10 etapas.

Peruanos en el Dakar 2020

Fernanda Kanno inició su participación en 2018. La periodista competirá por tercera edición consecutiva y será la única que nos representará en la categoría coches junto a su copiloto Alonso Carrillo.

Carlo Vellutino es otro piloto nacional que competirá en la categoría motos. Lleva participando en diez ediciones del rally. Consiguió su mejor clasificación el año pasado, tras ubicarse en el puesto 44 de su categoría.

Oswaldo Burga participará en motos. Será su cuarta competencia en el Dakar. El corredor de 44 años tuvo su primera participación en 2016 finalizando en la ubicación 81.

César Pardo es otro piloto nacional que debutó en la edición 2019 con una KTM 450. fue el piloto revelación del último Desafío Inca, al alcanzar el puesto 12 del ranking general de su categoría.

Sebastián Cavallero, de 33 años, quien debutó en la edición 2016 del rally. Busca mejorar su marca pues logró el puesto 41 en el Dakar 2019.

David Chávez es docente de profesión y debutará por primera vez en el torneo.

Argentinos en el Dakar 2020

Pilotos argentinos en el Dakar 2020.

Motos

7. Kevin Benavides (Honda)

16. Luciano Benavides (KTM)

22. Franco Caimi (Yamaha)

46. Mauricio Gómez (Yamaha)

113. Sebastián Urquía (KTM)

135. Leonardo Cola (KTM)

Cuatriciclos

255. Manuel Andujar (Yamaha)

260. Carlos Verza (Yamaha)

261. Martín Sarquiz (CAN-AM)

272. Mariano Bennazar (Yamaha)

