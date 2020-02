El Coronavirus obliga a la Fórmula 1 a suspender el GP de China por el momento

El Coronavirus sigue causando estragos en China por su alta tasa de propagación y mortalidad. Así, la epidemia ha paralizado diferentes industrias y el deporte no ha sido ajeno a ello, por lo que la Fórmula 1 anunció el aplazamiento del Gran Premio de China.

A través de un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer que la cuarta carrera en el calendario del Mundial de F1 será suspendida por el brote del coronavirus (COVID-19) .

"En medio de continuos problemas de salud y con la Organización Mundial de la Salud declarando el coronavirus como una emergencia de salud global, la Fórmula 1, junto con el cuerpo directivo de la FIA, decidieron conjuntamente aceptar la solicitud de aplazamiento para garantizar la salud y la seguridad del personal viajero, el campeonato participantes y aficionados", publicó la FIA en su página oficial.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV