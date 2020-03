Fórmula 1: detectan el primer caso de coronavirus en Melbourne

La Fórmula 1 corre en primera, sin ánimos de frenar. Acelera en cada curva, desafiando a la lógica. Este domingo 15 de marzo la luz verde vuelve a iluminar a la competencia de autos más importante del mundo. Melbourne (Australia) es la primera parada del Gran Premio que dará inicio a la temporada 2020.

Sin embargo, una noticia encendió las alarmas. El Hotel Albert Park que se encuentra ubicado a cinco minutos de la pista donde los pilotos pelearán por ganar el Gran Premio de Australia se encontró el primer caso de coronavirus.

Según la versión del hotel, el personal se encuentra en aislamiento voluntario tras detectarse un caso positivo de covid 19 en uno de sus clientes. Se trataría de un turista de 70 años que se alojó en el Hotel Albert Park y decidió seguir realizando sus actividades.

"La decisión se tomó después de que el departamento de Salud de Victoria informara que un huésped que visitó el hotel el sábado dio positivo por el covid-19 tras una cita médica. El hotel permanecerá cerrado y su personal aislado dos semanas", expresaron.

Incertidumbre en Melbourne

Los medios de comunicación de la zona señalan que el turista decidió salir al mercado de South Melbourne y asistió al Albert Park Hotel. A pesar de las recomendaciones que debería guardar reposo.

El 27 de febrero viajó a Egipto, lugar donde se contagió con el virus. La policía viene buscando a las personas que lo acompañaron en su viaje para que sean aislados.

¿Se suspenderá el Gran Premio de Australia?

La Fórmula 1 no suspenderá el Gran Premio de Australia, pero no descartan que esta decisión pueda cambiar. "No tenemos una transmisión de virus que nos haga tomar esta decisión ahora", señaló el jefe de gobierno del estado de Victoria.