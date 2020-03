Fórmula 1: operarios de McLaren y Haas se sometieron al test de coronavirus

Quedan pocos días para que comience la nueva temporada de la Fórmula 1. A pesar del brote de coronavirus que viene sufriendo Australia y que se confirmada el primer caso en Melbourne, las autoridades de la F1 decidieron no suspender la carrera.

Un miembro del equipo de McLaren y dos miembros de Haas fueron aislados por la organización por presentar síntomas de coronavirus y se sometieron a una prueba de covid 19. Están a la espera de conocer los resultados y tomar las medidas preventivas correspondientes.

Las personas mencionadas presentaron fiebre. McLaren se pronunció y descartó que todo el equipo sea separado del Gran Premio de Australia. "Podemos confirmar que uno de los miembros del equipo se ha autoaislado en el hotel como precaución, en la línea de nuestro protocolo, después de mostrar síntomas parecidos al coronavirus", indicó.

Pero el protocolo de precaución de McLaren consiste en poner mascarillas a su personal y que se queden en el hotel hasta esperar los resultados de sus pruebas médicas. Según informa Marca, Carlos Sainz sigue realizando su entrenamiento y el equipo del McLaren sigue realizando su trabajo.

¿Se suspenderá el Gran Premio de Australia?

La Fórmula 1 no suspenderá el Gran Premio de Australia, pero no descartan que esta decisión pueda cambiar. "No tenemos una transmisión de virus que nos haga tomar esta decisión ahora", señaló el jefe de gobierno del estado de Victoria

Fórmula 1 2020 calendario

- GP de Australia: 13-15 de marzo

- GP de Baréin 20-22 de marzo

- GP de Vietnam: 3-5 de abril

- GP Países Bajos 1-3 de mayo

- GP España: 8-10 de mayo

- GP Mónaco Montecarlo :24 de mayo

- GP Azerbaiyán Bakú: 07 de junio

- GP Canadá: 12-14 de junio

- GP de Francia 26-28 de junio

- GP Austria 3-5 de julio

- GP Gran Bretaña 17-19 de julio

- GP Hungría 31-2 de agosto

- GP Bélgica 28-30 de agosto

- GP Italia 4-6 de septiembre

- GP Singapur 18-20 de septiembre

- GP Rusia 25-27 de septiembre

- GP Japón 9-11 de octubre

- Estados Unidos 23-25 de octubre

- GP México 30-1 de noviembre

- GP de Brasil 13-15 de noviembre

- GP Emiratos Árabes 27-29 de noviembre