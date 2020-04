Fórmula 1: Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, será padre a los 89 años

Bernie Ecclestone, la persona que revolucionó la Fórmula 1, reveló que será padre a sus 89 años. El exjefe de la F1 indicó que su esposa Fabiana Flosi, de 43 años, está embarazada y su hijo nacerá en julio.

El directivo estuvo a cargo de la Fórmula 1 como jefe ejecutivo desde 1978 hasta 2016. Tiene tres hijas. "¿No hay nada inusual, no? No he tenido trabajo durante un tiempo, por lo que he tenido mucho tiempo para practicar", señaló Bernie a The Daily Mail.

No pudo ocultar su felicidad y expresó que su esposa se encuentra preocupada, pero la diferencia de edad no fue un problema en su matrimonio. En la actualidad, Ecclestone se encuentra radicando en Brasil.

"No veo ninguna diferencia entre tener 89 y 29 años. Ella (su mujer) está preocupada. Pero estoy muy feliz por ella, lo llevo esperando mucho tiempo y estoy feliz de que vaya a tener a alguien cuando yo me vaya", añadió.

Fórmula 1 canceló los Gran Premios por Coronavirus

La Fórmula 1 no fue ajena a esta obligada pausa cancelando los grandes premios de Berlín, Vietnam, China, Países Bajos, España, Azerbaiyán fueron reprogramados, mientras que los de Australia y Mónaco fueron cancelados del todo.