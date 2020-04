Sebastián Vettel: “La Fórmula 1 es un circo que malcría a la gente"

Sebastián Vettel, piloto de la escudería Ferrari, sorprendió con una fuerte crítica a la Fórmula 1 y señaló que el dinero no será un factor decisivo para renovar su contrato a final de temporada para seguir en el deporte.

El cuatro veces campeón del torneo con Red Bull sufriría una rebaja sobre los 36 millones de dólares por año que cobra actualmente según medios italianos. Sin embargo, el piloto alemán explicó que eso no es lo primordial.

"Obviamente, la Fórmula 1 es como un circo, un circo malcriado porque hay mucho dinero involucrado y el dinero tiende a malcriar a la gente. Creo que en general es cierto. Pero la pregunta es, como dije, si eso tiene suficiente sentido”, manifestó Sebastián Vettel al portal Motosports en una entrevista sobre su situación con Ferrari.

Vettel incluso apuntó más lejos y señaló que ya evalúa lo que haría tras dejar la F1 en un futuro cercano.

“Hay que ser realista, sé que no voy a estar aquí dentro de 10 años. Y por supuesto, eso es algo que naturalmente empiezas a pensar. Tal vez participar en otra cosa, tal vez hacer algo diferente en el automovilismo o afuera de esto. Tengo algunas ideas, pero no lo he decidido. Estoy bastante relajado", manifestó.

La temporada está suspendida por la pandemia del coronavirus y no tiene una fecha exacta de regreso. Sin embargo las escuderías que integran la Fórmula 1 comenzaron a planificar lo que resta del año dentro del sector administrativo.