Fórmula 1: Sebastian Vettel dejará Ferrari y Carlos Sainz se perfila como su reemplazo

La Fórmula 1 se encuentra paralizada por la pandemia del coronavirus, pero eso no significa que las 'scuderias' no realicen sus estrategias para la próxima temporada. Ferrari confirmó que la relación con Sebastian Vettel, su piloto principal, llegó a su final.

En un año de negociaciones, la marca italiana no logró un acuerdo con el campeón mundial y decidieron separar sus caminos cuando finalice este 2020. Una noticia que conmocionó a la familia Ferrari y que generó sorpresa en los diversos equipos de la Fórmula 1.

"Tanto el equipo como yo nos hemos dado cuenta de que no había deseo de permanecer juntos, lo que está pasando en estos meses nos ayuda a aclarar las prioridades en la vida. No ha sido por una razón financiera y en los próximos meses necesito reflexionar sobre lo que de verdad quiero hacer”, aseguró el alemán, quien no se refirió a un retiro.

El alto costo de Vettel y su ambición en la Fórmula 1 es imposible que decida involucrarse en el proyecto de Renault o McLaren. Los rumores señalan que puede ser la sorpresa de los equipos de media tabla.

La prensa alemana considera que su reemplazo en Ferrari saldría entre Ricciardo y Hamilton, pero la realidad sería otra. La crisis que generó el coronavirus impediría realizar una oferta por esos pilotos y están buscando a un conductor joven y con experiencia en la Fórmula 1.

Así surgió el nombre de Carlos Sainz. El español lleva cinco temporadas en la F1 y su costo no es alto. Además sabe competir bajo presión y su ascenso en la competencia dejó sorprendido a los equipos.