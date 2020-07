Fórmula 1: Ranault quiere dar el golpe con el regreso de Fernando Alonso

Fernando Alonso tiene todo listo para regresar a la Fórmula 1. El piloto español tendría un acuerdo con Renault y solo faltan detalles para hacer oficial la presentación. La escudería francesa quiere regresar a los primeros lugares del circuito mundial y quiere contar con el austoriano, una leyenda de la F1.

La relación de Ricciardo con Renault no es la mejor y la escudería quiere realizar variantes. Este domingo inicia la temporada 2020 tras la pandemia del coronavirus. Según informó José Antonio Ponseti las conversaciones entre el equipo francés con el piloto español se realizaron sin contratiempos.

"A no ser que se vuelvan locos los de la F1, Fernando Alonso se va a sentar en un Renault y el acuerdo se va a anunciar probablemente la próxima semana. El acuerdo ha ido muy rápido en los últimos días”, expresó Antonio Ponseti con el programa 'La Ventana'.

Ricciardo llegó a Renault con la ilusión de ganar el Mundial, pero su desempeño no fue la mejor y el cuadro francés no quiere seguir contando con el servicio del australiano y desea dar el golpe con Fernando Alonso, quien regresa a la Fórmula 1 tras anunciar su retiro del circuito en el 2018.

"Renault me ha confirmado que no quiere que Ricciardo siga sentado en el coche desde ya. La propuesta de Fernando es que lo antes posible, no en esta primera carrera porque es este domingo, pero lo antes posible se siente en el coche. Atentos porque por ahí viene la mano y no estamos hablando de 2021 y 2022, que también, pero Fernando estará sentado en las próximas semanas en el Renault y le podríamos estar viendo ya sentado en un Renault", finalizó.