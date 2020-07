Valtteri Bottas ganó el Gran Premio de Austria 2020: revisa el resumen de la carrera F1 [VIDEO]

GP de Austria 2020 | La Fórmula 1 inició su temporada este domingo 5 de julio con una vibrante carrera en el Red Bull Ring, que tuvo como gran ganador al finlandés Valtteri Bottas, quien le dio la primera victoria de la temporada a Mercedes. A continuación revive todos los detalles que dejó el evento automovilístico.

Bottas partió desde la largada como primero y nadie lo bajó de esa posición a lo largo de la carrera. Ni su compañero Lewis Hamilton pudo con él, pese a que intentó diferentes maniobras por tratar de superarlo.

El finlandés logró llevarse la victoria con un cronos de 1:33:55:739. A él le siguieron Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio en el GP Austria 2020. El vigente campeón Lewis Hamilton (Mercedes) quedó cuarto.

Sin duda, no solo fue una vibrante carrera sino también accidentada, ya que hasta 9 pilotos no pudieron completarla. El primero fue Max Verstappen (Red Bull) en la vuelta once, mientras que el último en abandonar fue Daniil Kvyat (Alpha Tauri) en el LAP 69. No obstante, el despiste más llamativo fue el de Kimi Raikkonen, a quien se le salió la rueda de su monoplaza en la vuelta 53.

Es importante mencionar que la próxima carrera del Mundial de Fórmula 1 se disputará el domingo 12 de julio en el Red Bull Ring con el GP de Estiria, también en Austria.

Revisa a continuación las posiciones final que dejó el GP Austria 2020, la primera carrera del año que tuvo como ganador a Valtteri Bottas.

- El podio final del GP Austria 2020 fue de Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari) y Norris (McLaren). Hamilton (Mercedes) quedó cuarto. Además, nueve pilotos abandonaron.

- LAP 71: ¡FINAL DE LA CARRERA! Valtteri Bottas ganó la carrera, seguido por Lewis Hamilton. Sin embargo, Leclerc quedará segundo tras penalización al británico.

- LAP 69: Alex Albon (Red Bull) queda fuera de la carrera.

- LAP 68: seis segundos de penalidad para el 'Checo' Pérez.

- Revive cómo fue la accidentada salida de Raikkonen en el GP Austria 2020.

- LAP 67: Charles Lecrec (Ferrari) con una gran maniobra, el de Ferrari superó a Sergio Pérez (Racing Point) y pasó al tercer lugar.

- LAP 66: 5 segundos de penalidad para Lewis Hamilton (Mercedes).

- LAP 65: 'Checo' Pérez logra el tercer lugar y es fuerte candidato a llevarse el podio en la recta final.

- LAP 62: Albon intentó supera a Lewis Hamilton, pero perdió el control del auto y se despistó tras un toque con el piloto de Mercedes.

- LAP 60: El 'safety car' deja la pista y los autos continúan la carrera. Quedan 11 vueltas para el final.

- Hasta el momento han abandonado siete pilotos, un número alto para ser la primera carrera del año.

- Sale el 'safety car' en la vuelta 56. 'Checo' Pérez pasó al tercer lugar.

- LAP 56: Kimmi Raikkonen (Alfa Romeo) abandona luego de que se le salió la rueda al coche.

- LAP 52: George Rossel (Williams) abandona a un costado de la pista por problemas en la unidad de potencia.

- LAP 48: El inglés achica la diferencia. Ya está a menos de medio segundo de Valtteri Bottas, su compañero.

- LAP 46: El equipo de Mercedes le pide tanto al líder Bottas como a Hamilton que cuiden los autos, pese a la dura competencia que tienen ambos.

- LAP 41: Bottas mantiene el liderato pero tiene a Hamilton a menos de un segundo. Pelea entre los Mercedes.

- LAP 38: Las autoridades determinaron que se trató de un error de Vettel, piloto de Ferrari, y no habrá penalización.

- LAP 35: El mexicano 'Checo' Pérez (Racing Point F1) superó a Lando Norris (McLaren) y es el nuevo cuarto.

- LAP 31: En el reinicio de la carrera tras el 'safety car', Sebastian Vettel (Ferrari) hace un trompo y queda relegado a los últimos lugares.

- LAP 29: Sale el auto de seguridad tras un choque de Kevin Magnussen (Haas).

- LAP 26: Cambio de ruedas para Bottas: que va a los pits para cambiar sus llantas para lo que resta de la carrera.

- LAP 22: Lance Stroll (Racing Point F1) abandona.



- LAP 22: Grosjean hace un trompo.

- Daniel Ricciardo (Renault) es el segundo piloto que abandona.

- Vuelta 18: Valtteri Bottas (Mercedes) se mantiene a la cabeza por apenas segundos de Hamilton (Mercedes).

- Verstappen (Red Bull) es el primer piloto de la temporada que abandona.

- Verstappen llega a los boxes notablemente enojado.

- Vuelta 11: ¡Verstappen se queda en el camino! Su auto sufrió problemas técnicos y pasó del segundo al último lugar.

- Vuelta 9: Hamilton (Mercedes) aplicó bien el DRS y logró superar a Alexander Albon (Red Bull).

- Vuelta 8: se activa el DRS.

- Recordar que serán en total 71 vueltas para totalizar 306,4 km. Por el momento lidera Valtteri Bottas (Mercedes), que largó desde la pole.

- Hamilton (Mercedes) pasa al cuarto lugar luego de que Norris (McLaren) quedó rezagado.

- Bottas (Mercedes) inicia a la cabeza del GP Austria, seguido de cerca por Verstappen (Red Bull).

- ¡Arranca el GP Austria 2020!

- Empieza la largada y los pilotos ya se acomodan para el inicio de la carrera.

- Los pilotos de la Fórmula 1 rinden homenaje al fallecido George Floyd y se unen en la lucha contra el racismo.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ